Mercato FC Barcelone - "A force de maltraiter de Frenkie de Jong, le Barça peut tout perdre"

LIGA – Le FC Barcelone a décidé de dénoncer le contrat de Frenkie de Jong tout en continuant à pousser le joueur vers la sortie, qui aimerait rester au FC Barcelone. Dans Mercredi Mercato, Cyril Morin et Julien Pereira évoquent ce dossier sensible pour le Barça et s'inquiètent des potentielles conséquences. Retrouvez l'intégralité de l'émission en podcast. (Real : N.Staron/M.Popovic)

00:04:57, il y a 30 minutes