On l'annonçait à terre, ruiné. Laminé par la crise du Covid, brisé par le départ du talisman Lionel Messi, humilié par la concurrence et incapable de franchir la phase de poules de la dernière Ligue des champions, le Barça filait du mauvais coton. Le grand effondrement n'a pas duré bien longtemps. Si nul ne sait quelle mine aura son prochain exercice, cette parenthèse estivale a suffi au géant catalan pour réaffirmer sa puissance et ses ambitions. Non, le FC Barcelone n'est pas mort. Et s'il en fallait une preuve, l'arrivée de Robert Lewandowski en est une éclatante.

Le transfert du Soulier d'Or 2021 et 2022, en plus d'offrir aux Blaugrana le meilleur buteur d'Europe, les replace sur la hiérarchie européenne. Doublés depuis quelques années par Paris, Manchester City, Chelsea ou Liverpool, largués par le Real et le Bayern, ils avaient besoin de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Avec Lewandowski, ils ne pouvaient pas faire mieux. L'homme aux 344 buts en 375 matches sous le maillot du Bayern est le chaînon manquant d'une équipe emballante depuis quelques mois mais qui ne parvenait pas toujours à ses fins.

Lewandowski – Benzema et le retour du duel Barça – Real

Le Polonais donne une autre allure aux jolies promesses semées par Xavi depuis son arrivée. Et subtiliser son meilleur joueur au grand Bayern est une autre preuve que le Barça joue toujours dans la cour des grands. Le potentiel offensif du Barça a peu d'équivalents aujourd'hui en Europe. Le club, qui avait démarré la saison dernière avec Martin Braithwaite puis Luuk De Jong dans son onze, a désormais l'embarras du choix pour épauler Lewandowski. En 2022, en plus du Polonais, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Raphinha ont débarqué. Ousmane Dembélé a prolongé. Sans compter Ansu Fati, celui qui incarnait un temps le renouveau, ou Memphis Depay qui n'est toujours pas parti.

L'arrivée d'une superstar, ce dont manquait le Barça depuis le départ de Neymar en 2017 puis de Messi en 2021, remet à la mode le duel avec le Real Madrid. Affaibli par le tassement du Barça et les exils de Ronaldo puis de Messi voire de Ramos, le Clasico avait perdu de l'intérêt cette saison. S'ils n'ont ni le palmarès ni les pedigree du Portugais et de l'Argentin, Karim Benzema et Robert Lewandowski sont aujourd'hui les deux meilleurs numéros 9 du monde et ils peuvent à eux deux réveiller un feuilleton qui virait au mauvais soap.

Une renaissance mais à quel prix ?

Réélu en mars 2021, Joan Laporta a donc réveillé le géant avec une stratégie court-termiste . Recruter un joueur de 34 ans pour 45 millions d'euros, lui offrir un salaire annuel de 9 millions plus 20 de bonus à la signature et un contrat de 3 ans (plus un de bonus) : la stratégie est risquée même si son niveau n'est pas en question. Les problèmes financiers du Barça, déclaré en "faillite comptable" en mars 2021, n'ont pas disparu comme par magie, la poussière a simplement été mise sous le tapis.

La dette a été lissée sur plusieurs années et deux nouveaux emprunts ont même été contractés (595 millions auprès de Goldman Sachs et 1,5 milliard sur 30 ans pour rénover le Camp Nou). Le club a vendu 10% des revenus issus de ses droits TV et 49,9% de sa franchise Barça Licencing and Merchandising. Il repousse donc le problème, mise sur la reprise économique post Covid-19 et sur les futurs revenus générés par son nouveau stade pour rembourser ses créanciers. Le pari est risqué même pour le club qui génère le plus de revenus au monde. Robert Lewandoswki en est l'une des pièces essentielles. Même avec lui, la renaissance du grand Barça est pour l'instant en sursis.

