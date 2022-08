A tous les Madrilènes inquiets : Tchouameni est un démolisseur". ". AS n'a pas fait dans la nuance au moment d'évoquer le milieu de terrain français, dominant comme il l'était à Monaco lors du premier match du Real Madrid sans Casemiro samedi. Face au Celta Vigo (1-4), il était épié par tous. Justement parce que le successeur annoncé du Brésilien, c'est lui. Mais cela n'a pas semblé le déranger outre mesure.

Cette fois-ci, Tchouameni a fait parler ses qualités après des débuts timides la semaine passée face à Almeria (1-2). Sa feuille de stat traduit bien ce que Madrid attend de lui : des récupérations en pagaille (9, plus haut total d'un Madrilène), des interceptions bien senties (3), des dribbles bienvenus (3 réussis) pour se sortir du pressing adverse et cette capacité à casser les lignes par la passe ou par la percussion.

"Beaucoup de personnalité"

C'est une bête", titrait ainsi Marca dans Un match prometteur et enthousiasmant pour la suite". Des qualités condensées en une action qui a marqué les suiveurs madrilènes. 66e minute : Tchouameni arrache un ballon à l'entrée de sa surface avant de le remonter avec une puissance bienvenue et sert Vinicius pour un contre conclu par Valverde. "", titrait ainsi Marca dans ses notes du match , remarquant sa capacité à gagner des duels. "".

"Aujourd'hui, il a très bien joué, il a fait ce qu'il montre aux entraînements, avec beaucoup de personnalité", a résumé Carlo Ancelotti après coup. Son association avec Edouardo Camavinga mais surtout avec un Modric encore exceptionnel samedi laisse présager d'un futur radieux pour le Français. Mais, comme souvent, le coach italien veille au grain.

"Je l'ai déjà dit, c'est un joueur avec des qualités différentes de celles de Casemiro, a-t-il avancé avant d'élargir sur la constitution de cet effectif, mélange de légendes et de jeunes pousses appelées à le devenir. Il faut réfléchir à une transition douce. Les plus vieux le comprennent parce que les jeunes le méritent. Pour que le vestiaire aille bien, on a besoin de la compréhension des plus vieux mais aussi de la patience des plus jeunes".

Aurélien Tchouameni salué par Carlo Ancelotti Crédit: Getty Images

Un registre si différent de Casemiro

Le discours tient pour Edouardo Camavinga. Beaucoup moins pour Tchouameni désormais. Le coach madrilène a été pris de court, comme tout le monde à Madrid, par le départ de Casemiro alors que son plan pour l'ancien Monégasque était celui d'une incorporation progressive. Mais le temps s'est accéléré à Madrid ces derniers jours. Et le destin promis au Français a complètement été réécrit.

"Tchouameni a été signé pour jouer à ce poste, rappelait Ancelotti vendredi en conférence de presse, comme pour rassurer la capitale espagnole du manque de profondeur dans cette zone clé. Et, à ce poste, c'est l'un des meilleurs. Je ne vais pas lui demander de jouer comme Casemiro. Il doit progresser mais il est prêt pour jouer au Real".

Ce n'est qu'un match et il n'est jamais bon de pavoiser trop tôt mais la sensation laissée par Tchouameni, comme s'il pouvait tout résoudre, laisse à penser qu'il peut être bien plus qu'un simple interrupteur du jeu adverse mais bel et bien celui capable d'amener la lumière à celui du Real". Visiblement, Madrid ne demandait qu'à être convaincu et la prestation face à Vigo a aussi permis aux suiveurs de se projeter dans ce Real 2.0. Sans son éternel trio, sans son guerrier destructeur mais avec un nouveau chouchou, encensé par un édito dans Marca : "".

