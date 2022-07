Football

Robert Lewandowski intéresse le FC Barcelone... mais est-il Barça-compatible ?

TRANSFERTS - Robert Lewandowski, la machine à buts, n'a plus qu'un an de contrat avec le Bayern Munich. Le FC Barcelone est la plus probable destination de l'attaquant polonais de 33 ans. Comment cet avant-centre de référence s'intègrerait-il dans le Barça de Xavi ? Lewandowski convient-il au style de jeu de l'équipe catalane ? Voici notre avis, dans le Mercato Advisor.

00:03:10, il y a un jour