Transferts

L'aventure de Karim Benzema au Real Madrid pourrait durer 15 ans. Selon le quotidien espagnol AS , l'international français est, pour le moment, lié aux Merengue jusqu'en 2023 mais son bail pourrait être automatiquement prolongé d'une saison supplémentaire soit jusqu'en 2024 si le prochain Ballon d'Or lui est décerné. Le journal sportif explique que le club madrilène a l'habitude d'inclure ce genre de clauses dans les contrats de ses joueurs comme ce fut le cas avec Luka Modric, lauréat en 2018.

Si AS n'est pas encore en mesure de confirmer l'existence d'une telle disposition en ce qui concerne Karim Benzema, celui-ci apparait comme le grand favori pour décrocher la récompense. Une prolongation ferait évidemment les affaires des dirigeants madrilènes qui comptent plus que jamais sur l'ancien Lyonnais, arrivé en 2009 dans la capitale espagnole et qui se bonifie à mesure que les années passent.

Haaland en successeur ?

Les Merengue sont ravis des performances de leur avant-centre mais Benzema aura cependant 35 ans en fin d'année et il faut d'ores et déjà penser à préparer l'avenir d'autant que les deux principales pistes se sont récemment évanouies. Le Real Madrid a en effet vu Kylian Mbappé et Erling Haaland lui échapper au mois de juin, le premier ayant décidé de rester au PSG et le second préférant filer à Manchester City.

Alors que Benzema vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière en brillant notamment en Ligue des champions, une prolongation automatique jusqu'en 2024 donnerait davantage de visibilité aux champions d'Europe et le temps d'affiner leurs plans. Les dirigeants de la Maison Blanche pourraient ainsi revenir à la charge pour Mbappé ou pour Halaand à l'été 2024. Reprenant des informations de la presse anglaise, AS rappelle ainsi que le contrat du Norvégien chez les Citizens comprend une possibilité de transfert dans deux ans.

