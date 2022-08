En Catalogne, l'espoir de voir Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Franck Kessié et Andreas Christensen (mais aussi Ousmane Dembélé et Sergi Roberto qui ont prolongé cet été) samedi soir sur la pelouse du Camp Nou renaît. Après des négociations intenses de Joan Laporta et de son vice-président, Rafa Yuste, le FC Barcelone a officiellement vendu vendredi 24,5% des parts de Barça Studios à la société Orpheus Media, ce qui va lui permettre de récupérer 100 millions d'euros.

La semaine passée, la Liga n'a pas homologué les contrats des nouvelles recrues barcelonaises car elle n'était pas convaincue par le bilan financier des Blaugrana. Ces derniers mois, le club catalan a multiplié les manoeuvres pour pouvoir récupérer des liquidités : un partenariat avec Spotify , la vente de 10% puis de 15% des revenus issus des droits TV de la Liga au fonds d'investissement américain Sixth Street et donc la vente de 49,5% des parts de Barça Studios (ndlr : 25% ont été vendus à la plateforme Socios.com début août).

En parallèle, le Barça tente d'alléger ses finances en baissant le salaire de Gerard Piqué et Sergio Busquets. Si les négociations ont bien avancé avec le défenseur, qui était prêt à jouer gratuitement avec son club formateur, les discussions sont plus compliquées avec le milieu de terrain, en fin de contrat en juin prochain. De leur côté, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti sont invités à partir d'un club, qui pourrait finalement être au complet samedi pour le coup d'envoi de la saison de Liga face au Rayo Vallecano.

