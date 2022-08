Ad

Le joueur de 30 ans a également eu du mal à contenir ses larmes. "Je vais essayer de parler avec mon coeur. J'ai gagné beaucoup de titres mais je retiens surtout quand je venais m'entraîner ici chaque jour, a déclaré le Brésilien. Merci à tous et notamment aux joueurs, sans qui rien n'aurait été possible. Modric et Kroos ? J'ai vraiment aimé jouer avec eux. Un jour, je reviendrai sûrement pour continuer à aider ce club."

"Nous sommes fiers de ce que Casemiro a fait, qui s'est battu lors de chaque match comme si c'était le dernier, a lâché Florentino Perez. Casemiro est l'une de nos grandes références, qui nous a conduits à la conquête de cinq Ligue des champions sans compter les autres nombreux titres. Je me souviens de ce gamin qui est arrivé à Castilla à 20 ans. Je me souviendrai notamment de tes 20 minutes extraordinaires à Dortmund. Tu es une source de fierté." Place désormais à Manchester United pour Casemiro, qui portera le numéro 18, celui de Paul Scholes. Une autre légende.

