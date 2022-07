Mundo Deportivo. Le joueur avait toujours Fin du suspense ? Au bout de plusieurs mois d'intenses négociations , et alors qu'il était libre de s'engager où il le souhaitait, Ousmane Dembélé a finalement accepté de poursuivre l'aventure au FC Barcelone d'après. Le joueur avait toujours privilégié cette option mais l'écart colossal entre ses prétentions salariales et la proposition du club avaient fait durer le feuilleton.

L'international tricolore, très apprécié par Xavi et auteur d'une deuxième partie de saison convaincante, se serait finalement résolu à accepter les conditions de l'entité catalane et à réduire son salaire de 40%. Une baisse significative liée à la politique de réduction de la masse salariale menée par Joan Laporta, président du club, pour rentrer dans les clous imposés par LaLiga et garder de l'ambition sur le mercato.

Ainsi, la prolongation de contrat de deux ans de l'ailier ne mettrait pas nécessairement fin aux négociations entamées avec Leeds pour la venue d'un autre joueur au profil similaire, Raphinha. Longtemps évoqué au Paris Saint-Germain, Dembélé a finalement vu cette porte se refermer avec l'arrivée de Luis Campos. Ces dernières semaines, la presse anglaise faisait également état d'un intérêt de Chelsea. Qui, aujourd'hui, est aussi dans la course pour s'offrir... Raphinha.

