Il a beau ne pas beaucoup jouer, Antoine Griezmann a su se montrer déterminant pour l’Atlético Madrid. A Mestalla, l’international français a inscrit le seul but de la rencontre face à Valence (0-1), pour permettre aux Colchoneros de réaliser un petit hold-up, puisque les locaux ont dominé la partie sans parvenir à se montrer assez dangereux. Avec ce deuxième succès, les Madrilènes restent à trois points des co-leaders du championnat.

C’est une victoire typique du style de jeu prôné par Diego Simeone, et c’est donc avec un grand sourire que le "Cholo" a accueilli le coup de sifflet final, ce lundi. Alors que son équipe, battue la semaine dernière à domicile par Villarreal (0-2), avait besoin de se relancer, l’entraîneur argentin a vu son équipe jouer un mauvais tour aux Ches. Cela aurait pu arriver dès la première période, si Alvaro Morata, encore une fois titulaire aux côtés de Joao Félix, s’était montré plus adroit face au but adverse.

Simeone, les changements gagnants

Alors que Valence avait le contrôle du jeu, et que les Madrilènes s’appliquaient plus à rester bien regroupés dans leur moitié de terrain qu’à attaquer, l’ancien joueur de la Juventus a d’abord manqué sa tête sur un coup franc prolongé au second poteau (34e), avant de voir Giorgi Mamardashivili remporter du pied gauche son duel (45e+5). Le portier géorgien a aussi été déterminant pour empêcher son équipe de se faire surprendre sur un boulet de canon de Joao Félix (32e).

Reinildo au duel avec Samu Castillejo Crédit: Getty Images

Ces alertes, plutôt nombreuses, auraient dû inquiéter l’équipe de Gennaro Gattuso, qui a pensé voir Yunus Musah ouvrir le score d’un missile à 20 mètres parfaitement placé (23e), avant que l’arbitre et le VAR ne fassent une fausse joie à tout le stade, en raison d’une faute de Mouctar Diakhaby au départ de l’action. Mais au retour des vestiaires, les Murcielagos ont continué de faire le jeu sans inquiéter Oblak.

Diego Simeone, lui, a profité des atouts qui s’empilaient sur son banc pour finalement provoquer le destin. Entré à nouveau dans la dernière demi-heure de jeu (64e), Antoine Griezmann, tout comme Thomas Lemar, n’a eu besoin que d’une action pour se mettre en évidence. Suite à une récupération de l’ancien Caennais, qui l’a servi à l’entrée de la surface, le natif de Mâcon a vu son tir du gauche dévié par Soler battre Mamardashvili (0-1, 66e).

Ensuite, alors que Valence a tenté en vain de pousser, c’est bien le portier des locaux qui a dû s’employer à plusieurs reprises pour conserver le suspense jusqu’au bout (89e, 90e). Mais Marcos André est les siens n’ont jamais réussi à ne serait-ce qu’espérer revenir, alors que la nouvelle recrue, Edinson Cavani , a assisté impuissant au spectacle depuis les tribunes. Avant de retrouver la Real Sociedad samedi, l’Atlético fait le plein de confiance.

