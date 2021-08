Les dimanche soir sont animés en cette reprise de la Ligue 1. Deux "affiches du dimanche" pour neuf buts : les deux premiers week-ends se sont terminés en apothéose. Avec un point commun : l'Olympique de Marseille. Pas de doute, cet OM-là est bien celui de Jorge Sampaoli. Un club olympien qui, sous la houlette du technicien argentin, nous avait habitué aux fins de rencontres endiablés en seconde partie de saison dernière. Et qui est reparti sur des bases spectaculaires en ce mois d'août.

Dimanche dernier, les Phocéens étaient menés 2-0 à Montpellier avant de renverser la situation pour arracher la victoire dans le dernier quart d'heure. Cette fois, Cengiz Ünder et Dimitri Payet, encore eux, ont permis à l'OM de regagner les vestiaires avec deux buts d'avance. Mais Timothée Pembélé et Rémi Oudin ont douché le Vélodrome en six minutes au retour des vestiaires. Score final, 2-2. Et forcément, si le spectacle a de nouveau été au rendez-vous, il était beaucoup moins du goût des Marseillais.

Timothée Pembélé, buteur contre l'OM Crédit: Getty Images

Liga Depay a illuminé le nouveau Barça, Griezmann cherche encore sa place IL Y A UNE HEURE

"On a bien commencé, on a marqué rapidement mais on n'a pas réussi à conserver le score. On a manqué d'intensité, de concentration, notamment sur le corner. On doit travailler là-dessus", a résumé Konrad de la Fuente au micro de Prime Video. Valentin Rongier y est ensuite allé plus franchement. "C'est un résultat décevant, on avait l'impression de maîtriser le match, a regretté le milieu marseillais, entré en cours de rencontre. Après un match maîtrisé comme ça, on n'a pas le droit de repartir sans la victoire. On devait faire mieux, chez nous au Vélodrome, on ne peut pas laisser passer des matches comme ça".

On voulait rendre le public heureux

C'est au retour des vestiaires que Marseille a perdu le fil, moment où Vladimir Petkovic a eu la bonne idée de remplacer Mexer par Pembélé. Avant l'heure de jeu, l'OM avait été rejoint au score. Et malgré un public longtemps bouillant, n'a pas eu les ressources pour aller chercher mieux que le nul. "Quand on perd le contrôle de la partie, voilà ce qui se passe, a regretté Jorge Sampaoli devant la presse. Certains épisodes du match peuvent laisser croire à des responsabilités individuelles. Mais quand on a le contrôle, on est moins fatigué".

On ne sait pas si c'est la fatigue qui a provoqué la blessure d'Under avant le quart d'heure de jeu, ou encore amené Leonardo Balerdi à réaliser un tacle très dangereux en fin de rencontre, synonyme d'exclusion. Mais l'OM avait besoin de plus que l'entrée de Nemanja Radonjic pour refaire sauter le verrou bordelais. "Les joueurs ont cherché à gagner malgré l'égalisation. On a malheureusement manqué de précision. On voulait rendre le public heureux. On n'a pas réussi à le faire". Heureux ou pas, une chose est sûre, le public marseillais ne s'ennuiera pas.

Ligue 1 Défilé de stars, football champagne, naufrage défénsif : les tops et flops de la 2e journée IL Y A UNE HEURE