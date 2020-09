Football

Ligue 1 - Garcia refuse de s'exprimer sur les incidents lors du Classique

Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL et ex-coach de l'OM, a été interrogé sur la bagarre et les expulsions à la fin du Classique entre le PSG et son ancienne équipe dimanche soir.

00:00:48, 11 vues, il y a 17 minutes