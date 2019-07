C'était la rentrée ce jeudi pour l'Olympique lyonnais. Le club rhodanien a retrouvé l'entraînement sous la houlette de son nouveau coach, Sylvinho. En revanche, le défenseur danois Joachim Anderson, pressenti à l'OL ces dernières heures, n'était pas présent. Le transfert depuis la Sampdoria de l'international de 23 ans, pour un montant de 30 millions d'euros bonus compris, est annoncé comme imminent par les médias italiens. L'OL avait reconnu mercredi son fort intérêt pour le joueur.

Tests physiques avant de retrouver le terrain

Thiago Mendes, arrivé de Lille pour 26,5 millions d'euros, et Jean Lucas, transféré de Flamengo pour huit millions, étaient les seules recrues présentes avec le jeune Belge Héritier Deyonge, 17 ans, arrivé du PSV Eindhoven sous contrat aspirant.

Le gardien international roumain Ciprian Tatarusanu, venu de Nantes comme doublure, était absent, de même que les internationaux français A Léo Dubois et Espoirs comme Lucas Tousart, Houssem Aouar, Moussa Dembélé. Maxwel Cornet est à la Coupe d'Afrique des nations, ce qui n'est pas le cas de Bertrand Traoré qui a joué des matches internationaux avec le Burkina Faso, tout comme Memphis Depay avec les Pays-Bas.

Les joueurs se sont retrouvés en matinée pour des tests physiques avant une séance sur le terrain en fin d'après-midi de 90 minutes environ. Juninho était absent et Sylvinho s'est contenté d'observer le groupe à l'écart après être arrivé sur le terrain quinze minutes après le début de l'entraînement.

Départ en stage dimanche

Nabil Fekir, dont l'avenir à Lyon est incertain, Jason Denayer et Rafael, blessés en fin de saison, se sont contentés de courir et Mapou Yanga-Mbiwa, l'un des gros salaires du club depuis 2015, auquel il reste un an de contrat mais qui a été mis à l'écart toute la saison dernière, a participé normalement à l'entraînement. Le gardien Anthony Lopes, toujours en discussions pour une prolongation de contrat, était aussi bien présent.

L'Olympique lyonnais partira en stage à Tignes (Savoie) dès dimanche jusqu'au 12 juillet et disputera un premier match de préparation à Bourgoin-Jallieu (Isère) face au Servette Genève, de retour en 1ère division suisse. Enfin, Jean-Marc Laborderie, ancien médecin du RC Lens et de l'équipe cycliste Cofidis notamment, remplace à la tête de l'encadrement médical Christophe Baudot parti au Paris Saint-Germain.