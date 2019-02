Ligue 1 - Le PSG enrage contre un sondage sur Neymar

A peine trente minutes, c'est le temps qu'il a fallu au PSG pour dégainer un communiqué sous forme de contre-attaque. Alors que RTL a publié samedi à 18h30 un sondage questionnant sur le comportement de Neymar sur les terrains, le club de la capitale a mis en ligne sa riposte dès 18h57. Un long billet dans lequel le PSG évoque un "incroyable sondage" et émet "un doute énorme sur la fiabilité de cette enquête."

Autre doute émis par le club francilien, le fait qu'un si grand nombre de Français soient "en mesure d'émettre un avis fondé sur le jeu pratiqué par Neymar", le Paris Saint-Germain posant d'ailleurs cette question : "Dans le monde entier, qui fait le plus rêver les fans et tous les amoureux de ce jeu ? Neymar Jr ou l'un quelconque de ses adversaires ?" Les adversaires en question apprécieront.

" Eloigner de notre championnat les plus grands génies de ce football "

Actuellement blessé, Neymar avait été chahuté par les joueurs du RC Strasbourg en Coupe de France le 23 janvier dernier, sur et en dehors du terrain. Plusieurs joueurs, l'entraîneur Thierry Laurey et certains consultants tels que Bixente Lizarazu n'avaient par ailleurs pas hésité à pointer du doigt le comportement jugé provocateur du Brésilien, ainsi que sa fragilité.

"Nous disons stop à ces pseudo-sondages qui n’auront d’autre effet que d’éloigner de notre championnat les plus grands génies de ce football qui est notre passion partagée", semble craindre de son côté le PSG alors que l'ancien Barcelonais fait régulièrement l'objet de rumeurs le renvoyant prochainement en Catalogne. "Nous militons pour un arbitrage français beaucoup plus protecteur de Neymar Jr – le joueur qui subit le plus de fautes en France - et de l’ensemble des sportifs qui essaient de faire vivre le jeu", conclut enfin Paris.

Un billet qui ne se suffit pas à lui-même puisque le PSG a dans la foulée publié un second message sur le sujet, sur twitter, demandant à son joueur de ne surtout rien changer. Ambiance...