Le RC Lens est de nouveau frappé par le Covid-19. Dans un communiqué, le club nordiste a annoncé avoir détecté quatre cas positifs "au sein de son effectif professionnel". "Le club reste mobilisé pour faire face à ce nouvel épisode et continuera d’adopter toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de tous", précise le communiqué. Lens doit recevoir Lorient, dimanche à 15h.

Coupe du monde Stars mobilisées mais fédérations embêtées : jusqu’où peut aller #BoycottQatar ? IL Y A UNE HEURE

Selon France Bleu Nord, les quatre joueurs touchés seraient le défenseur central Loïc Badé, le milieu Seko Fofana, deux titulaires indiscutables, et les attaquants Tony Mauricio et Igniatus Ganago. Lens avait déjà été fortement touché par le coronavirus à l'automne puisque pas moins de 11 joueurs avaient contracté le Covid-19 en octobre, ce qui avait engendré le report de deux matches de championnat, contre Nantes et Marseille.

Liga Le Barça vise un nouveau joueur offensif français, Zahavi n’attend que ça ! IL Y A 2 HEURES