Quatre fonds d'investissement ont déposé mercredi des offres définitives pour devenir actionnaire minoritaire de la nouvelle filiale commerciale du football français, a déclaré jeudi à l'AFP une source au cœur du projet, jugé vital pour soulager les clubs et mieux rentabiliser leurs droits TV.

Les propositions de CVC, Hellman and Friedman, Oaktree et Silver Lake doivent désormais être épluchées par la Ligue de football professionnel (LFP) et éventuellement présentées aux clubs avant la décision finale, qui n'est pas attendue avant le mois prochain. Ces quatre fonds étaient entrés fin 2021 en négociations directes avec la LFP. Ils se sont montrés disposés à débourser 1,5 milliard d'euros, le montant souhaité par la Ligue, pour une participation minoritaire allant jusqu'à 20% du capital.

Une manne financière pour le foot français

Plus que la somme apportée, censée être similaire d'un candidat à l'autre, c'est le contenu des projets qui devrait faire la différence, selon deux sources au fait du processus. À savoir le pourcentage de participation souhaité, l'échéancier de paiement, la gouvernance proposée, l'expertise marketing et médiatique apportée...

Présentée comme la planche de salut du foot professionnel français et avalisée par la récente loi sur le sport adoptée au Parlement, la société commerciale doit permettre de trouver un actionnaire aux reins solides et à l'expertise reconnue. Un gage d'argent frais immédiat et de développement d'avenir pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Ces derniers étant éreintés par la défaillance de l'ancien diffuseur Médiapro et la crise sanitaire, avec 600 millions d'euros de pertes nettes redoutées cette saison. Le but est que les clubs disposent des sommes promis cet été, ou au moins d'un échéancier.

En échange, l'actionnaire minoritaire disposera de représentants au conseil d'administration de la structure et se remboursera sur les recettes futures, avec notamment l'idée de mieux vendre les droits TV du football français, en particulier à l'international, lors du prochain cycle démarrant en 2024.

