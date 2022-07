Après avoir été officialisé comme nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille lundi, Igor Tudor a dirigé sa première séance d'entraînement dans la cité phocéenne. Mais pour certains, la page n'était pas encore totalement tournée en début de soirée. Pour un homme en particulier, en fait : Matteo Guendouzi. Le milieu de terrain olympien a en effet publié une série de tweets pour dire au revoir à Jorge Sampaoli, qui a quitté le club vendredi à la surprise générale.

Ad

Transferts Lewandowski, Dembélé, PSG... les 10 infos mercato qui vous ont échappé lundi IL Y A 2 HEURES

"Dire au revoir à une personne comme vous c'est à la fois émouvant et compliqué ! Néanmoins, je tiens à vous remercier avant de vous dire au revoir !, a commencé le joueur définitivement transféré d'Arsenal il y a trois jours. Merci de m'avoir fait grandir sportivement et humainement, Merci pour cette magnifique saison faite de joie, de pleurs, d'incertitudes, de victoires, de vie... Merci pour ce beau parcours, Merci d'avoir construit une équipe, Merci pour ce jeu excitant et exaltant, Merci pour cette qualification en Ligue des champions".

Grealish à 117 millions d'euros, Phillips à 49 : Pourquoi les Anglais sont-ils surpayés ?

Merci d'avoir fait de moi un meilleur joueur

Un hommage appuyé qui a assez nettement dépassé le cadre du terrain. Car si l'ex-joueur des Gunners a progressé en tant que joueur en une saison partagée avec l'ancien sélectionneur de l'Argentine, il a également fait partie des éléments ayant développé une relation fusionnelle avec le coach volcanique, qui l'a aligné à… 56 reprises la saison dernière, pour 5 buts et 14 passes décisives. "Merci d'avoir cru en moi et d'avoir été présent à mes côtés, a-t-il poursuivi. Merci d'avoir fait de moi un meilleur joueur, Tout simplement MERCI coach. Nos routes personnelles se croiseront dans les intersections de l'amitié. Bonne route sur le chemin du succès..."

Football Soupçonné de viol, un joueur de Premier League a été placé en garde à vue IL Y A 3 HEURES