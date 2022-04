L'atmosphère qui régnait au Parc des Princes après le match nul contre Lens (1-1) samedi soir était bien étrange. Entre les ultras qui ont quitté le stade à un quart d'heure du terme pour fêter le titre hors du stade , les feux d'artifice qui résonnaient alors que Lens égalisait par Corentin Jean en fin de partie, et les sifflets qui descendaient sporadiquement des travées parisiennes, la soirée était dure à qualifier. En tout cas ce n'est pas celle qu'on attend quand un club est sacré champion de France. Une incompréhension partagée par Neymar, quelque peu agacé par les huées, tenaces, qui accompagnaient certaines de ses actions, celles de Ramos, Messi ou Icardi, depuis l'élimination contre le Real Madrid en Ligue des champions.

Une frustration exprimée au micro d'ESPN après la rencontre : "J'ai encore un contrat avec le Paris Saint-Germain, qui est de trois ans. Je serai ici même avec les sifflets qu'ils envoient contre nous" a tenu à rappeler le Brésilien, auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison. Avant de poursuivre, un brin moqueur : "Je reste pour trois ans, alors arrêtez ou vous devrez reprendre votre souffle". Reste à voir si les tensions entre le club et les joueurs d'un côté, et les supporters de l'autre, seront apaisées d'ici la réception de Metz lors de la dernière journée de championnat pour boucler la saison et célébrer le titre comme il se doit.

