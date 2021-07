Il sera naturellement l'une des (nombreuses) curiosités de la reprise de la Ligue 1 en août prochain. Nommé cet été nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz sera scruté de près. Et pas seulement parce qu'il sera une découverte pour le grand public du foot français. Mais aussi parce que depuis sa présentation à la presse, le technicien néerlandais n'a cessé de parler de son envie de procurer du plaisir aux supporters. Le genre de techniciens attendu au tournant.

L'ancien entraîneur de l'Ajax a en tout cas appliqué des consignes très ciblées dès les premières rencontres amicales des Gones cet été. "Le 4-3-3 ? On a commencé dans le système le plus clair. C'est le meilleur pour effectuer un jeu de possession et presser l'adversaire à la perte, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à L'Equipe. Après, on regardera. Si tu n'as pas d'ailiers, ça ne sert à rien de jouer avec trois attaquants par exemple. Je dois apprendre à connaître mes joueurs".

Peter Bosz, entraineur de l'Olympique Lyonnais Crédit: Getty Images

Transferts Les 14 infos mercato qui vous ont échappé mardi IL Y A 2 HEURES

Une fois son groupe appréhendé, et certains ajustements réalisés sur le marché des transferts, Bosz pourra se concentrer sur son double-objectif ambitieux : "Je veux gagner et je veux que les fans soient contents de la manière, a-t-il rappelé. Quand ils rentrent chez eux, je veux que les supporters parlent d'actions qu'ils ont vues : 'ah ce centre-là, ah cette passe !' Ils paient pour voir ça donc il faut leur donner quelque chose".

Je suis très curieux de voir Sampaoli

Avant de voir si les actes suivront les paroles, il y a aussi la question des inspirations. Dont l'une était inévitable. "Oui j'aimerais avoir le ballon car comme le dit Johan Cruyff, quand vous l'avez, l'adversaire ne peut pas marquer. C'est simple mais c'est vrai". Au-delà du mythe Cruyff, Bosz se nourrit de ce qu'il observe au quotidien. "Il y a des entraîneurs que j'aime. Je suis très curieux de voir Jorge Sampaoli à Marseille et Marcelo Bielsa à Leeds. Guardiola ? Il faut le dire, il est, pff… C'est vraiment intéressant ce qu'il produit". Intéressant dans les principes et les résultats. A Lyon, les supporters n'attendent que ça…

Ligue 1 Spotify, contrats et pass sanitaire : Aulas dévoile ses solutions pour le foot français IL Y A 4 HEURES