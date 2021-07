C'était l'ultime répétition avant le grand concert. Et malheureusement pour l'OL, elle a parfois sonné faux. Battu par Porto (5-2) ce samedi soir , les Gones, qui entament leur saison de Ligue 1 samedi prochain face à Brest, repartent avec (beaucoup) de doutes et (un peu) de craintes. Pas que la partition délivrée soit entièrement à jeter à la poubelle, puisque certains principes du nouvel entraîneur sont bel et bien visibles. Mais entre fautes d'inattentions, erreurs de relance et pertes de balles dans des zones sensibles, les Lyonnais ne semblent pas encore prêts à tous les assumer.

Bosz n'est pas inquiet

Certes, l'OL a beaucoup marqué durant ses six matches de pré-saison avec 18 buts au compteur. Mais les Gones en ont aussi encaissé, douze au total dont dix sur les trois dernières rencontres. Beaucoup trop. Alors, le navire lyonnais pencherait-il trop vers l'avant ? "On devra mieux jouer la semaine prochaine en Ligue 1. Il y a eu beaucoup de changements en fin de match. Le plus important était les premières 70 minutes. On a encaissé trop de buts avec des erreurs de relance", a regretté Peter Bosz peu après le coup de sifflet final.

L'entraîneur néerlandais a donc bien des enseignements à tirer de sa tournée portugaise. Il y a eu certes deux défaites (face au Sporting CP et Porto), mais l'OL a également produit de bien jolis mouvements offensifs et montré une efficacité redoutable dans la surface adverse. Voilà le verre à moitié plein. "On a mieux joué que la semaine dernière. On a bien travaillé sur cette préparation", a assuré le coach de l'OL, pas vraiment inquiet après ce nouveau revers.

Cornet, trois passes décisives mais...

Aligné au poste de latéral gauche, Maxwel Cornet, lui, s'est montré très actif. Avec trois passes décisives, il se présente clairement comme une alternative crédibile pour son entraîneur, qui avait déjà tenté les options Henrique et Koné dans ce couloir. Toutefois, un (gros) bémol : les errances défensives. Autant dire un problème quand on joue défenseur. Cornet, qui a notamment causé un penalty, a également souffert son vis à vis. Pour Bosz, autant dire que le chantier reste ouvert. A droite, le jeune Malo Gusto s'est montré trop tendre. Léo Dubois, qui l'a remplacé, n'a toutefois pas vraiment été plus convaincant. Fragile mais pratiquement laissé à l'abandon, Marcelo peut avoir plus d'une excuse. Après sa sortie (73e), l'OL a d'ailleurs encaissé... trois buts.

Devant, Rayan Cherki a haussé le ton ce samedi soir après des prestations en demi-teinte. En jambes, le numéro 18, qui a plus joué pour les autres que pour lui, a marqué des points ce samedi soir. Houssem Aouar, lui, donne l'impression de tranquillement monter en puissance. Karl Toko Ekambi et Moussa Dembélé, eux, n'ont pas été vraiment en vue. Le retour de Lucas Paqueta, toujours en vacances, est certainement très attendu du côté du staff lyonnais. Dans le 4-3-3 de Bosz, le Brésilien pourrait jouer un rôle plus que capital dans les transitions. Jason Denayer, malade et absent face à Porto, aura pour but de stabiliser son équipe à son retour. Pas vraiment la plus simple des missions. Mais avec lui sur le terrain, elle s'annonce toutefois plus simple.

