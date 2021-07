Le Paris Saint-Germain n'a retrouvé le chemin de l'entraînement que lundi. La Ligue 1 ne repointra le bout de son nez que dans un mois. Mais le PSG nous a déjà offert beaucoup, beaucoup de matière pour se projeter sur la saison prochaine. Par son activité sur le marché des transferts, Paris a marqué les esprits : Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos ont tous signé, avec les promesses que cela comporte. Mais il a aussi ouvert la porte aux premiers débats tactiques. Car si le mercato parisien est loin d'être terminé, il va falloir mettre tout ce beau monde dans les meilleures conditions. En ce sens, un système – et deux variantes – se détachent : le 3-4-3, ou 3-4-1-2. Pour plusieurs raisons.

Un système taillé pour Hakimi

Euro 2020 Björn Kuipers arbitrera la finale entre l'Italie et l'Angleterre IL Y A 38 MINUTES

Ce n'est pas une référence au poste d'arrière droit dans une défense à quatre. Mais il est certainement l'un des meilleurs au poste de milieu droit", Qu'on se le dise, on n'investit pas 60 millions d'euros sur un joueur pour ne pas le faire évoluer à son meilleur poste. Ou alors, c'est très risqué. C'est comme milieu ou piston droit que l'ancien de l'Inter, auteur de 7 buts et 10 passes décisives en Serie A la saison dernière, est le meilleur. "", avait résumé pour nous Davide Bighiani , notre confrère d'Eurosport en Italie. Latéral dans une défense à quatre, Hakimi l'a déjà été. Mais ce n'est pas là qu'il s'est révélé aux yeux de l'Europe.

Kimpembe sur le banc, vraiment ?

Qu'on se le dise aussi, on ne recrute par Sergio Ramos et ses quatre Ligue des champions pour le laisser sur le banc. On ne donne pas non plus Marquinhos, qui aurait sa place de titulaire dans n'importe quel club européen, le rôle de remplaçant. Conserver une défense à quatre signifierait donc pousser Presnel Kimpembe sur la touche. Ce qui, même s'il a encore une réelle marge de progression, ne va ni dans le sens de l'histoire, ni dans celui de son évolution. Le roc de 25 ans est titulaire à Paris comme en équipe de France, et sa rapidité en fait par ailleurs un profil parfaitement adapté au poste d'axial gauche dans une défense à trois. Quant à Ramos, selon son état physique, être entouré de deux partenaires ne serait pas superflu.

Presnel Kimpembe en action lors de PSG - OM / Ligue 1 Crédit: Getty Images

De Bernat à Kehrer, tout le monde y trouverait son compte

Il y a aussi ceux à qui l'on pense moins, ou du moins pas au premier abord. Sa saison dernière quasi blanche ne doit pas le faire oublier : Juan Bernat dispose aussi d'un profil hybride et a disputé une cinquantaine de matches au poste de milieu gauche en carrière. Comme l'Espagnol, Layvin Kurzawa a les qualités techniques pour être influent et décisif dans le camp adverse et serait une alternative plus que crédible. Sur le banc, des joueurs comme Abdou Diallo et Thilo Kehrer, baladés entre le couloir et l'axe, pourraient trouver leur bonheur dans l'entre deux que propose une défense à trois.

Ramos : "Un projet très attractif avec de grands joueurs"

Devant, un trio dans un fauteuil

3-4-3 avec deux ailiers, ou 3-4-2-1 avec un meneur derrière deux pointes. Au fond, qu'importe : Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria – s'ils sont encore là - se retrouveraient dans un relatif confort. Avec moins de contraintes défensives, une réelle liberté dans l'animation offensive et de l'espace libéré par les pistons entre les lignes. Vouloir absolument mettre ses attaquants dans les meilleures conditions est loin d'être gage de réussite, et Didier Deschamps ne dira pas le contraire. Mais quand le système est avant tout choisi pour ses défenseurs, le débat n'est pas le même. Ajoutez à cela le fait que Paris ne dispose pas de purs ailiers de débordement, et la question dépasse une nouvelle fois le simple cas des titulaires. Titulaire que pourrait redevenir Mauro Icardi, dont le profil d'attaquant de fixation est très intéressant dans un système avec pistons.

Neymar et Mbappé Crédit: Getty Images

Marquinhos, facteur X pour l'équilibre du milieu

Les arguments sont donc nombreux. Mais les contre-arguments existent aussi. Culturellement, ce système n'est pas vraiment associé au football français, et ce n'est pas la première mi-temps des Bleus contre la Suisse, en 8es de finale de l'Euro, qui prouvera le contraire. Il n'est pas non plus associé au PSG, même si Thomas Tuchel l'a utilisé à plusieurs reprises, parfois de manière très convaincante, en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Mais surtout, il n'est pas l'organisation préférentielle de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin ne s'est jamais empêché d'y avoir recours, notamment avec Tottenham, et parfois dans des rencontres de gala. Mais sa référence reste le 4-2-3-1, qu'il utilise depuis son arrivée sur le banc du PSG.

Il y a aussi la question du milieu de terrain. Si la tentation serait grande, vu de l'extérieur, d'aligner une paire Verratti – Wijnaldum à la récupération dans un 3-4-3, cette dernière a plus de chance de voir le jour dans un jeu vidéo que dans la vraie vie. Question d'équilibre. Et le Néerlandais n'a, lui non plus, pas été recruté pour être laissé sur le banc. En sélection, l'ancien de Liverpool évolue comme meneur de jeu dans ce système, derrière une paire d'attaquant dont l'un décroche beaucoup à l'image de ce que pourrait faire Neymar : Memphis Depay. Ainsi, sacrifier Di Maria pour faire monter Wijnaldum d'un cran et installer un profil plus défensif aux côtés de Verratti pourrait être une solution. Serait-elle idéale ?

Impossible d'y répondre pour le moment, tout ceci n'étant que spéculations. Une chose est sûre, Marquinhos pourrait être le facteur X dans le choix de la future organisation. Le Brésilien l'a déjà montré, il est capable d'assurer dans l'entrejeu. Le voir, dans un rôle hybride, alterner entre la défense centrale et le milieu de terrain pour sécuriser les transitions aurait du sens. De sens, un changement de schéma ne manquerait certainement pas. Reste à savoir s'il sera appliqué. Et comment.

Euro 2020 Kane ou le clone de Benzema : des stats de n°9, un cerveau de n°10 IL Y A UNE HEURE