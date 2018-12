Kylian Mbappé pense déjà à... 2038 : "J'espère que je serai entraîneur !"

Kylian Mbappé fête ses 20 ans jeudi. Et malgré son jeune âge, il a déjà tout d'un grand. L'attaquant du Paris Saint-Germain ne cesse de battre des records de précocité, et peut déjà compter à son actif des matches de grande qualité. L'international français, dans une interview accordée au Parisien, a dévoilé ce qu'il voudrait faire après avoir raccroché les crampons... entraîner !

"J’espère que je serai entraîneur, admet-il. Mon père (Wilfrid) et mon oncle (Pierre) m’ont montré la voie à suivre (Wilfrid a entraîné les catégories de jeune à Bondy et Pierre a coaché Levallois et Ivry en CFA, ndlr) et ce métier m’a toujours fasciné. Je suis un amoureux du terrain et j’aimerais ne jamais le quitter."