Il était annoncé que les plus fervents défenseurs des couleurs du PSG allaient grincer des dents avec ce nouveau maillot . Dévoilée mardi dernier par le site Footy headlines, la nouvelle tunique domicile du club parisien, estampillée du logo Jordan et à forte tendance bleue n'a pas manqué de faire réagir, en particulier chez les Ultras parisiens.

Le Collectif Ultras Paris a d'ailleurs partagé un communiqué sur Twitter, appelant au boycott de ce nouveau maillot de la marque Nike. "Force est de constater qu'il ne s'agit une nouvelle fois pas d'un maillot du Paris Saint-Germain" a déploré le groupe dans son message. En cause, la disparition de la bande rouge et blanche au centre du maillot, dite "Hechter", pourtant bien présente sur le maillot de la saison 2020-2021.

Une disparition du "Hechter" qui agace

"Manifestement, [...] nous n'avons pas été suffisamment entendus. Nous allons donc l'exprimer plus fort... Nous sommes viscéralement attachés à nos couleurs historiques, au maillot domicile dit "Hechter" et au maillot extérieur blanc à bandes verticales rouges et bleues", peut-on lire dans la suite du communiqué. Le nouveau maillot, fruit du "marketing" selon le collectif, ne respecte donc pas les traditions du PSG, provoquant ce boycott.

"Nous demandons à nos membres, sympathisants et à l'ensemble du peuple parisien de boycotter les maillots de la prochaine saison, et plus généralement de ne plus acheter un seul maillot qui ne respecte pas notre histoire, affirme enfin le groupe de supporters. Aussi, des actions contre le maillot seront réalisées jusqu'au retour de nos couleurs historiques". La présentation officielle s'annonce donc mouvementée.

