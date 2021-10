Pour voir Sergio Ramos sous le maillot du PSG, il va falloir (encore) attendre. En délicatesse avec son mollet, le défenseur de 35 ans était absent de l'entraînement collectif ce mardi, comme confirmé par Le Parisien et RMC Sport. Espéré pour ce début de semaine, le retour de l'ancien capitaine du Real Madrid est donc une nouvelle fois reporté. Il est même possible qu'il soit d'ores et déjà forfait pour la rencontre face au LOSC vendredi.

Début octobre, Mauricio Pochettino avait exprimé ses premiers doutes sur l'état physique de son joueur. "Peut-être que la réalité de Sergio Ramos est différente de celle de 2014 (ndlr : quand il était au top de sa forme avec le Real Madrid), ou de celle de Lionel Messi et Neymar... Ces footballeurs sont de grands champions mais ils doivent s’habituer à la réalité", avait confié l'entraîneur du PSG, qui n'a toujours pas pu aligner son joueur depuis le début de saison.

Touché face à l'OM, Marco Verratti a pour objectif d'être rétabli pour le voyage à Leipzig, le 3 novembre, en Ligue des champions. Le Parisien annonce également que Leandro Paredes (mollet) est toujours aux soins.

