POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Léo Jardim (LOSC) : sans lui, Lille ne serait sans doute pas reparti de Montpellier avec les trois points (1-0) vendredi. Préféré à Grbic, le gardien brésilien a dégoûté les attaquants héraultais avec plusieurs parades décisives, notamment en première période.

Tanguy Ndombélé (OL) : la (très) bonne pioche du mercato hivernal. Titulaire pour la première fois depuis son retour à Lyon, Ndombélé a brillé face à Nice (2-0) samedi. Dans son style toujours aussi particulier, l’ancien Amiénois a fait la loi dans l’entrejeu et offert une passe décisive à Toko Ekambi.

Franck Honorat (Brest) : avec deux buts et une passe décisive, l'attaquant brestois a largement contribué au plantureux succès des Bretons contre Troyes.

Gaël Kakuta (Lens) : une passe décisive à destination de Kalimuendo et un penalty converti. Si les Nordistes ont rapidement pris le large contre Bordeaux, ils le doivent en partie à leur milieu offensif.

Sanjin Prcić (Strasbourg) : non content de réaliser un gros pressing sur l'attaque angevine, il s'est montré juste et précis dans ses passes. Il a aussi, et surtout, récupéré un très grand nombre de ballons.

Mahdi Camara (Saint-Étienne) : il a permis à Saint-Étienne de revenir dans le match en égalisant à la 71ème minute de jeu. A réalisé un match plein dans le milieu de terrain stéphanois.

Moses Simon (Nantes) : il a inscrit le seul but d'un match assez morose, alors que les Canaris ont pratiquement joué toute la rencontre en supériorité numérique.

Kylian Mbappé (PSG) : le jeune attaquant des Bleus s'est encore érigé en sauveur des Parisiens en toute fin de rencontre. Avant cela, il s'est montré très remuant, tentant d'apporter de la profondeur et du mouvement à une rencontre qui en manquait cruellement.

Matthieu Dreyer (Lorient) : le gardien des Merlus s'est montré intraitable, repoussant tous les assauts monégasques, comme l'atteste, par exemple, ce sauvetage du pied devant Wissam Ben Yedder en fin de rencontre. Il a largement contribué au point pris par son équipe contre Monaco.

William Saliba (OM) : match solide du défenseur olympien. Très important pour les Phocéens, il a fait montre de toute sa puissance physique mais aussi de sa sérénité, à l'image de son retour devant Boulaya.

