Nice-PSG vu par 1,6 million de téléspectateurs en Chine

Programmé dimanche dernier à 13h, le match entre le PSG et Nice a réuni 1,6 million de téléspectateurs en Chine. "Le match comptant pour la 30e journée de Ligue 1 a été suivi au total par 1,6 millions de téléspectateurs en Chine, soit une audience 16 fois supérieure à la moyenne pour un match de Ligue 1", expose la LFP dans ce communiqué. Le match était diffusé "en direct sur deux plateformes OTT (Tencent et PPTV) et repris en direct ou en léger différé par quatre chaînes régionales (Beijing TV, Guangzhou TV, Shanghaï TV et Guangdong TV)".

En France, "l'audience du match codiffusé par Canal+ et beIN Sports a été également au rendez-vous avec un total de 1,18 million de téléspectateurs répartis de manière équivalente entre les deux diffuseurs (630.000 sur Canal+ et 550.000 sur beIN SPORTS 1)", précise le communiqué. "Soit une audience 1,5 fois supérieure à l'audience moyenne du match programmé le samedi à 17h".

Le directeur général de la LFP Didier Quillot s'est donc réjoui, dans ce communiqué, de "la réussite de cet événement", et a expliqué que cela incitait la LFP "à étudier la question pour la saison prochaine afin de pouvoir réitérer cette opération à deux ou trois reprises".