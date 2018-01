ASSE - Mercato - M'Vila est bien tombé : les Verts sont experts en recyclage

C'est un sacré clin d'œil. Le 20 janvier 2013, Yann M'Vila disputait ses dernières minutes en Ligue 1, à Bastia, après avoir remplacé Vincent Pajot. Cinq ans plus tard, quasiment jour pour jour, il y revient ce mercredi sous le maillot des Verts et devrait remplacer numériquement dans le onze stéphanois… Vincent Pajot, forfait pour la rencontre. Entretemps ? Du bon et du moins bon. Son expérience à l'Inter Milan a tourné court, son prêt à Sunderland lors de la saison 2015/2016 l’a remis en selle.

Il a disputé 37 matches de Premier League et largement contribué au maintien des Black Cats. Cette saison encore au Rubin Kazan, il jouait régulièrement avant de casser son contrat pour salaires non payés. Contrairement à d'autres revenus dans l'Hexagone après avoir connu quelques déconvenues sportives, M'Vila est opérationnel tout de suite mais il vise, bien sûr, à retrouver son meilleur niveau.

Veretout, Tabanou, Trémoulinas et les autres

"Je suis très heureux d'avoir enregistré l'arrivée de Yann", a expliqué son nouveau coach Jean-Louis Gasset qui l'avait déjà eu sous ses ordres en équipe de France, lorsqu’il était l’adjoint de Laurent Blanc. "Il va falloir le remplir physiquement, il n'a pas joué depuis un mois. Je suis très content pour le groupe. Il va nous apporter beaucoup, au groupe, au niveau de la confiance avec le ballon." Ses relances soignées vont faire un bien fou à un entrejeu stéphanois en grosse difficulté depuis le début de saison.

Paul Pogba (Manchester United) à la lutte avec Jordan Veretout (Saint-Etienne)AFP

Depuis cinq ans, l'AS Saint-Etienne s'est spécialisée dans la relance de joueurs en perte de vitesse à l'étranger. Jordan Veretout, Franck Tabanou, Benoît Trémoulinas, Kevin Théophile-Catherine et Josuha Guilavogui ont tous profité avec bonheur de l'ASSE pour se redonner des couleurs et du crédit. La plupart ont rebondi par la suite dans des écuries plus prestigieuses. Grâce aux Verts, Trémoulinas a fait partie des réservistes tricolores pour le Mondial 2014 avant de rejoindre le FC Séville et d’y garnir son palmarès de deux Ligues Europa. Ils ont également permis à Veretout d’éviter de descendre en Championship avec Aston Villa pour briller aujourd’hui à la Fiorentina.

Saint-Etienne, vitrine idéale pour se refaire la cerise

Josuha Guilavogui avait lui-aussi disparu à l’Atlético Madrid avant de revenir dans son club formateur et séduire Wolfsburg. Parmi tous les paris tentés, seul Henri Saivet n'a pas réussi son retour en France sous le maillot stéphanois et est retourné à Newcastle après une expérience très mitigée. Saint-Etienne est une formidable vitrine. Trop limité financièrement pour retenir ces cracks mais assez exposé médiatiquement pour leur permettre de se refaire la cerise aux yeux de l’Europe entière.

Trémoulinas Saint-Etienne signature galtierFrom Official Website

Paul-George Ntep, en perdition à Wolfsburg, l’a bien compris. Le virevoltant ailier a, lui-aussi, choisi l'ASSE pour refaire surface. M’Vila, 22 sélections entre 2010 et 2012, ne s'inscrit pas vraiment dans le long terme avec son nouveau club puisque son contrat s'achève en juin 2019. Il vise d'abord, et comme tous les autres, le rebond : "Ma carrière a eu des hauts et des bas", a-t-il reconnu en conférence de presse mardi. "Pour les Français, je suis sorti par la petite porte. Je me suis trompé. Aujourd'hui j'ai la chance de me rattraper. À moi de bien bosser et de faire le travail. Un petit esprit de revanche m'anime, c'est vrai." Cela tombe bien, à Saint-Etienne, les revanchards atteignent souvent leur cible.