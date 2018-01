Avec City, Paris a encore un sérieux concurrent pour Seri

Et rebelotte. Jean-Michaël Seri voit encore son nom cité à droite et à gauche durant ce mercato. Comme l'été dernier où il a été très proche du FC Barcelone, le milieu de terrain ne manque pas de courtisans cet hiver. Le PSG est toujours attentif à sa situation. Mais si l'équipe parisienne est limitée par les contraintes du fair play financier après avoir cassé sa tirelire de manière fracassante cet été pour attirer Neymar et Kylian Mbappé, l'Ivoirien aurait tapé dans l'œil de Manchester City, révèle L'Equipe.

Jean-Michaël Séri (OGC Nice)Getty Images

Toujours à l'affût quand il s'agit de recruter et désireux d'avoir un coup d'avance pour reconstruire son milieu de terrain pour les prochaines saisons, les Citizens s'activeraient même déjà sur le cas du milieu des Aiglons, qui a le profil pour s'adapter au style Guardiola. Le quotidien sportif explique que le club mancunien a rencontré les représentants du joueur et ne serait pas contrarié pour mettre sur la table ce que demande l'OGC Nice (la clause libératoire de Seri est fixée à 40 millions).

Un doute subsiste cependant : à quel moment le leader de la Premier League veut-il s'attacher ses services ? Pour cet hiver ou pour cet été ? Vu le rythme des Citizens cette saison, il n'y a pas urgence. En septembre dernier, Jean-Michaël Seri avait d'ailleurs fermé la porte à un départ durant cette fenêtre des transferts. "Quel que soit le club demandeur. Je suis Niçois pour la saison", avait glissé l'Ivoirien lors de la conférence de presse présentant le match Rennes-Nice, pour la 6e journée. Quelques mois plus tard, son avis a cependant pu évoluer. Surtout si City s'active vraiment pour doubler tout le de monde sur ce dossier.