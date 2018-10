Avec Tuchel, l'institution PSG reprend de l'épaisseur

Il y a des pierres fondatrices. Des étapes indispensables pour s'assurer la solidité d'une entreprise. Dans son envie débordante d'atteindre les sommets européens, le PSG en a ratées quelques-unes. Quand on grandit trop vite, c'est souvent le risque. Mais depuis son arrivée, Thomas Tuchel se charge de reprendre les bases. Petit à petit. Mais aussi avec fracas. Son choix de sanctionner Kylian Mbappé et Adrien Rabiot pour leur retard à la causerie et de les laisser sur le banc au coup d'envoi de cet OM-PSG en est l'illustre exemple.

Cela peut paraitre anodin. On pourrait penser que c'est de la cuisine interne habituelle dans la vie d'un club de football. Mais c'est bien plus que cela. Il y a le contexte avec ce match phare en L1, si symbolique pour les supporters ou encore les médias. Et les joueurs ciblés, des éléments clefs. Il fallait oser s’en priver. S'il est finalement sorti grand gagnant de ce choc dominical en L1 après avoir vu Mbappé débloquer la situation quelques minutes après son entrée en jeu, Thomas Tuchel a ainsi envoyé un message fort à ses protégés et à la planète football. On ne rigole pas avec l'institution PSG. Enfin plus exactement, on ne rigole plus avec l'institution PSG.

Vidéo - Tuchel : "Je déteste jouer sans Kylian..." 01:46

Ibrahimovic, Aurier, Neymar : les exemples du passé

C'est une évolution. Voir une révolution. Ces dernières années, le club parisien n'a pas su imposer une entité forte. Rappelez-vous, cela s'est vu de différentes manières. Il y a eu toutes les sorties de Zlatan Ibrahimovic, qui ratait rarement une occasion d'égratigner le passé du club. Mais aussi les petites phrases d'un Thiago Silva déçu d'avoir quitté l'AC Milan. Les traitements de faveur des stars comme Ibra ou Neymar, qui ne sortaient presque jamais avec Laurent Blanc et Unai Emery, allaient également dans le même sens tout comme l'épisode Serge Aurier. Ces petits événements, loin d’être des détails, ont rappelé que Paris n'est pas encore au niveau qu'il rêve d'atteindre.

L'institution PSG a même régulièrement donné l'impression d'être moins puissante que ses joueurs. Le manque d'une entité forte dans la direction du club pour épauler et guider Nasser Al Khelaïfi y est pour beaucoup. Depuis le départ de Leonardo, c’est une faille flagrante. Cependant, les entraîneurs parisiens ont aussi leur part de responsabilités. Tous n'ont pas su montrer clairement qui était le patron du vestiaire. Avec Thomas Tuchel, l'histoire semble prendre une autre tournure.

Le club plus important que les individus

L'Allemand n'a pourtant pas le CV d'un Laurent Blanc ou d'Unai Emery. Mais s'il a mis en place un management très humain depuis ses débuts parisiens, il ne faut pas se tromper. Comme l'avaient illustré ses passages à Mayence et à Dortmund, il possède une idée bien précise de la gestion d’un groupe. Le professionnalisme, la rigueur et le respect des règles sont exigés. Et s'il ne s’était jamais occupé d’un vestiaire de la dimension de celui du PSG, il impose les mêmes visions à Paris.

Tuchel l’avait déjà démontré contre Caen en sortant le Ney, qu'Unai Emery n'avait jamais remplacé volontairement. Ce dimanche en sanctionnant Mbappé et Rabiot, il a rappelé une nouvelle fois qu'aucun joueur n'était au-dessus des règles. De l'institution PSG. "L'entraîneur a bien montré que le club était plus important que les individus", a confirmé Julian Draxler. C'est aussi de cette manière que Paris avancera sur le long terme. En solidifiant sa base. Et ses valeurs.