Ben Arfa, retour vers le futur

Il y a des buts salvateurs. Des buts en forme de message. Celui de Hatem Ben Arfa ce dimanche sur la pelouse de Monaco remplit les deux critères. Avec son coup de canon - certes bien aidé par les mains fébriles de Danijel Subasic -, il a offert un bol d'air précieux au Stade Rennais, qui a ainsi renoué avec le succès en L1 pour la première fois depuis la 4e journée. Mais cela laisse surtout penser que Ben Arfa est bien sur le chemin du retour.

Il n'a pourtant pas été le Rennais le plus en vue. Ismaila Sarr a fait un mal fou à la défense monégasque et a obtenu de nombreuses fautes. Clément Grenier a lui été précieux au cœur du jeu. Mais Hatem Ben Arfa, aligné derrière Sarr dans un 4-4-1-1, a fait ce que le Stade Rennais attend de lui : être décisif. A double titre. Avant son but, il a en effet aussi été le passeur sur l'ouverture du score rennaise par Damien Da Silva à la suite d'un corner. Et alors que Rennes a vu Monaco égaliser, il a pris plus d'initiatives pour finalement offrir la victoire aux siens.

" Il est loin d'être prêt "

S'il avait marqué sur penalty pour sa première apparition avec le Stade Rennais - contre Jablonec en Ligue Europa (2-1) -, l'ancien banni du PSG, dispensé du déplacement à Astana en Coupe d'Europe dans la semaine, a trouvé le chemin des filets pour la première fois en L1 depuis le 22 avril 2006 lors d'un Reims-Nice (2-0). Une autre époque. Mais justement, l'ancien prodige de Lyon est bien venu à Rennes pour cela : remonter le temps.

Il ne faut pas s'emballer non plus. Sa résurrection n'est pas encore actée. Il peut être encore plus incisif avec ses dribbles. Plus percutant. Et peser un peu plus sur l'ensemble de la rencontre. Mais après avoir été privé de compétition pendant près d'une saison et demi à Paris, HBA, titularisé lors des trois derniers matches de L1, sait que le chemin peut prendre du temps avant qu'il ne retrouve vraiment toutes ses sensations et le rythme. "Il est loin d'être prêt, confirme Sabri Lamouchi. Mais j'ai toujours dit qu'il n'a pas besoin d'être prêt pour nous faire gagner un match en L1. Il revient de loin". Le Stade Rennais aussi. Grâce à Ben Arfa.