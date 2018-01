Bordeaux convoque ses trois Brésiliens après leur sortie tout sourire sur les réseaux sociaux

Dur, dur d'être supporter des Girondins en ce moment. Aux résultats catastrophiques de la bande à Gourvennec, plus que jamais sur la sellette, est venue s'ajouter cette polémique 2.0 mardi soir, à l'issue d'une nouvelle défaite bordelaise, cette fois à domicile face à Caen.

A l'issue de la rencontre, Cafu (qui n'a pas joué) s'est filmé tout sourire, aux côtés de proches et de ses compatriotes Malcom et Otavio, également souriants. Une vidéo diffusée sur la story Instagram de la compagne de Cafu qui a été rapidement relayée par les supporters des Girondins sur Twitter, provoquant l'indignation de ces derniers.

" Un manque de maturité, de solidarité et de respect "

"Quant aux comportements des Sud-américains sur les réseaux sociaux, une honte, une insulte à l’institution, aux supporters, aux salariés. Là aussi un problème que nous soulevons depuis bien longtemps", ont notamment regretté le groupe de supporters des Ultra Marines 1987 dans un tweet.

Une polémique qui est remontée aux oreilles des dirigeants bordelais, qui ont décidé de convoquer les trois Brésiliens pour un entretien disciplinaire. "Le club condamne fermement la vidéo publiée mardi soir sur les réseaux sociaux à la sortie du Matmut Atlantique par les proches de Cafu, Malcom et Otavio", a ainsi fait savoir le club au scapulaire dans un communiqué. "Face à ce manque de maturité, de solidarité et de respect envers l’institution et toutes ses composantes, le FC Girondins de Bordeaux convoquera les trois joueurs cités dans les plus brefs délais, pour un entretien disciplinaire." Bonjour l'ambiance...