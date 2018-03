Comment l'OM gère sa Coupe du monde

De notre correspondant à Marseille,

Vincent Bantit

"L'inconvénient avec la trêve internationale, c'est que l'on n'a eu finalement que deux jours de préparation pour le déplacement de Dijon, samedi." Rudi Garcia n'apprécie guère les quinzaines sans match de championnat. Car l'entraîneur de l'OM ne peut pas travailler sereinement. Et il récupère souvent des joueurs blessés ou fatigués. C'est le cas de Florian Thauvin, le meilleur joueur de l'OM cette saison. Touché aux ischios-jambiers face à la Colombie avec les Bleus, il manquera les deux prochaines rencontres des Marseillais. Une tuile pour le coach olympien. Car Marseille a vu Lyon se rapprocher à deux points de sa troisième place avant la trêve. Toutes les forces vives de l'effectif doivent être mobilisées pour le sprint final de la Ligue 1. Surtout les internationaux qui visent aussi une place dans les 23 de leur sélection pour la Coupe du monde...

Avec un Mondial en point de mire, la fin de saison est souvent redoutée par tous les joueurs. La peur de la blessure les taraude. Certain de faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Russie cet été, Steve Mandanda croise ainsi les doigts pour ne pas revivre la même mésaventure qu'en 2014. Ses espoirs de disputer le Mondial au Brésil s'étaient évaporés lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Son choc avec Mustapha Yatabaré a fait trembler les supporters de l'OM et ceux des Bleus. L'attaquant guingampais de l'époque avait violemment heurté le visage du portier olympien, provoquant une fissure cervicale. Résultat : une Coupe du monde ratée et des regrets éternels. Cette fois, Mandanda ne veut pas manquer ce rendez-vous incontournable de la planète foot. "Je rêve du jour où je soulève cette Coupe du monde en Russie", soufflait-il encore récemment en évoquant cette compétition à part.

Steve Mandanda (2017)Getty Images

De la désillusion brésilienne de Mandanda...

Trois autres joueurs marseillais postulent pour une place dans la liste de Didier Deschamps. Outre Florian Thauvin, Jordan Amavi et Adil Rami entretiennent le secret espoir d'être de la partie. Mais les chances de voir les deux défenseurs phocéens faire leur valise cet été pour la Russie restent minces. Et les joueurs pourraient gamberger à l'idée de rester sur le carreau. "Ces situations ne sont pas évidentes à appréhender, confie un proche du vestiaire marseillais. Si personne ne parle vraiment ouvertement d'une sélection pour la Coupe du monde, les mecs y pensent tout le temps. Ils veulent se montrer tout en faisant attention à ne pas se blesser. Ce serait terrible pour eux..." Conscient de cette inquiétude, l'OM prête une oreille encore plus attentive qu'à l'habitude à ces internationaux potentiellement partants pour la Russie.

Petits bobos ou gros bleus à l'âme, les internationaux vivent les saisons de Coupe de monde très intensément. C'est le cas de Dimitri Payet. Auteur d'un très bon Euro il y a deux ans, le Réunionnais pourrait cette fois faire partie des recalés potentiels de Deschamps. Le ballotage est défavorable pour le meneur de jeu de l'OM. Et se créent quelques crispations au moment d'évoquer avec lui son futur en sélection. "A moi de faire ce qu'il faut pour accrocher mon billet pour la Russie", lançait-il au lendemain de la liste de Deschamps pour les deux derniers matchs amicaux des Bleus. A Marseille, on cherche à trouver les ressorts pour propulser Payet à nouveau en équipe de France. "L'OM a tout à gagner de voir ses joueurs briller en sélection lors de la prochaine Coupe du monde, explique-t-on du côté de la Commanderie. Il faut créer les conditions pour favoriser le plus grand nombre de sélections. Un international au Mondial, c'est un grand rayonnement pour le club."

...au bonheur de Rolando et Sakai

Sportivement, Rudi Garcia doit aussi veiller à garder ses internationaux dans un climat serein. C'est ce qu'il a réussi à faire avec Rolando. Le défenseur portugais a repris confiance depuis l'arrivée à l'OM de Garcia en octobre 2016. Et le sélectionneur lusitanien, Fernando Santos, l'a convoqué, quatre ans après sa dernière apparition dans le groupe. Rolando a savouré son bonheur. Et Garcia de ne pas bouder ce plaisir réciproque : "Je suis ravi pour lui, se félicite le coach olympien. C'est bien pour l'OM de montrer qu'on peut ramener des joueurs dans leurs sélections nationales. Il le mérite." Avec les champions d'Europe en titre, Rolando aura forcément un rôle à jouer s'il valide son billet en Russie. "Sa joie de jouer est très communicative, explique un de ses coéquipiers. Finalement, il nous montre que tout est possible." Autre joueur fortement susceptible de jouer le Mondial, le Japonais Hiroki Sakai présente les mêmes symptômes de bonne humeur. L'OM cherche maintenant la meilleure manière de contaminer tout l'effectif...