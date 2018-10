Comment Thierry Henry peut relancer Monaco

Mettre Golovin dans les conditions idéales

Thierry Henry doit déjà le savoir. Mais il doit en avoir clairement conscience. Aleksandr Golovin est la clef du redressement de l'AS Monaco. La recrue russe a le talent pour sortir l'ASM de l'ornière. Avec sa technique, sa vision du jeu et son impact, l'ancien du CSKA Moscou peut organiser le jeu, aérer le collectif et mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Henry doit lui permettre d'exploiter son potentiel énorme et devenir le guide de cette ASM.

Trouver des milieux aptes à stabiliser le onze

Monaco défend mal. Ce n'est pas nouveau. Mais c'est flagrant depuis le coup d'envoi de cette saison. Les raisons sont multiples. Jemerson, qui sera suspendu ce week-end tout comme Andrea Raggi, et Kamil Glik ne sont notamment pas au niveau. Mais c'est aussi lié au départ de Fabinho et Joao Moutinho. Le premier protégeait sa défense. Le deuxième apportait une sérénité au cœur du jeu. Depuis leur départ cet été, l'arrière-garde monégasque est surexposée. Et coule.

Si Leonardo Jardim a déjà essayé la paire Tielemans-Aholou, Thierry Henry va devoir trouver les milieux aptes à stabiliser le collectif monégasque. Surtout, les joueurs qu'il alignera devant sa défense. Le rôle du jeune Belge, trop souvent fantomatique sur le Rocher et que Titi a côtoyé avec la sélection belge, sera notamment crucial.

Vidéo - Henry sur le projet de l'ASM : ''Moi, je suis là pour coacher l'équipe'' 02:48

Refaire de Falcao un tueur des surfaces

Radamel Falcao n'est plus aussi redoutable. Si le Colombien a marqué quatre buts en huit rencontres de L1, il pêche en efficacité. Et forcément, l'ASM en fait les frais. Si les retours de Jovetic et de Rony Lopes, mais aussi la forme ascendante de Golovin, peuvent contribuer au retour au premier plan du Tigre, Thierry Henry a forcément des conseils à lui prodiguer pour l'aider à sortir de cette mauvaise passe. Par son passé d'ancien buteur de haut niveau et son vécu avec la sélection belge dont il s'occupait des attaquants, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France possède les clefs pour permettre à Falcao de retrouver son efficacité.

Redonner confiance à sa troupe

Si le propriétaire de l'AS Monaco Dmitry Rybolovlev et le vice-président Vadim Vasilyev ont choisi de se séparer de Leonardo Jardim, c'est aussi pour cela : ils espèrent un électrochoc. Le Portugais n'arrivait plus à donner l'envie à ses protégés de se battre sur chaque ballon. Régulièrement, on a vu les Monégasques lâcher mentalement. Thierry Henry va devoir trouver les mots pour relancer tout le monde. Redonner confiance à son groupe. Et insuffler à ses nouveaux protégés la "niaque" nécessaire pour retrouver un visage digne de ce nom. Au vu de l'engouement que son arrivée a suscité, de l’excitation des joueurs monégasques, cela semble prendre le bon chemin.