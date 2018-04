Guingamp fait un grand pas vers le maintien contre des Bordelais à l'arrêt

Au terme d'une fin de match irrespirable, les Guingampais ont renoué avec le succès qui leur échappait depuis deux mois en battant des Bordelais coupables d'avoir réagi beaucoup trop tardivement. Emmené par un Clément Grenier des grands jours, dont la performance a été récompensée par un but sur coup franc, l'En Avant enfonce un peu plus les Girondins et leur passe même devant au classement. Les hommes de Gustavo Poyet enchaînent un sixième match de championnat sans victoire.

Il n'était pas nécessaire de regarder la première mi-temps du match entre Bordeaux et Guingamp. La faute à des Girondins ayant refusé de jouer malgré deux bonnes occasions. La faute aussi à des Guingampais qui auraient gagné à y croire plus. Fort heureusement, la troupe emmenée par Antoine Kombouaré n'a rien lâché après la pause et, en conservant cet esprit conquérant, a fait basculer la rencontre en moins de cinq minutes. Etincelant grâce à son physique retrouvé, Clément Grenier a nettoyé la lucarne de Benoit Costil sur coup franc (1-0, 55e). Il a été parfaitement accompagné dans la foulée par Moustapha Diallo, auteur du but du break quelques minutes plus tard (2-0, 59e).

Du grand Grenier

Bordeaux a d'abord mis du temps à réagir. Endormi avant les réalisations adverses, le club girondin s'est réveillé grâce à une main de Jordan Ikoko dans la surface, amenant un penalty. Si Malcom a buté sur Karl-Johan Johnsson, il a bien suivi en profitant de l'incapacité de Christophe Kerbrat à éloigner le danger (2-1, 80e). Ensuite, l'En Avant n'avait plus de jus dans les jambes et a commencé à reculer. Fort heureusement, il a pu compter sur un immense Johnsson, auteur d'une double parade face à Younousse Sankharé et Gaëtan Laborde (82e). Les deux mêmes joueurs ont eu un ballon chacun pour égaliser mais n'ont pas su cadrer (87e, 90e+1).

Guingamp mérite amplement ce succès, le premier en Ligue 1 depuis le 4 février dernier et les trois points pris à Rennes, quand bien même il n'a tenu qu'à un fil. Il permet aux Breton de se rapprocher du maintien et de dépasser Bordeaux au classement, les Girondins continuant de faire du surplace et étant dans l'obligation de trouver des solutions dans le sprint final. Montrer de l'envie dès la première minute en est une.