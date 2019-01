Hommage à Emiliano Sala - "Ce match était uniquement pour lui"

Le football n'est pas le sujet d'une telle soirée. Mais il permet de vivre des émotions inoubliables et peut aider à cicatriser. Cette soirée à la Beaujoire restera ainsi gravée à jamais dans les mémoires. Chaque acteur se rappellera à vie de ce mercredi soir où tout un stade a honoré Emiliano Sala dans un moment magnifique de ferveur collective. "Ce soir, il y a plus important que le football. Là, il y a tout un peuple uni. Il faut écouter les supporters car c'est beau ce qu'ils font", a résumé Rémy Cabella, le buteur stéphanois qui a eu l'élégance de ne pas célébrer son but.

Dans chaque geste, on a senti le poids de l'émotion tout au long de la soirée. Dans chaque mot aussi à l’issue de la rencontre. "C'était spécial, a reconnu Diego Carlos au micro de Canal +. On a plus joué pour lui que pour nous. Je suis content de l'équipe, qui a tout donné pour Emiliano". Après avoir été mené face aux Verts, le FC Nantes a en effet su arracher un nul (1-1).

" Le match le plus difficile que j'ai eu à préparer de ma carrière "

Un résultat anecdotique vu les circonstances. Enfin pas tant que ça. Les Canaris en voulaient plus. Pour Emiliano Sala ! "On est déçus de ne pas avoir gagné, a avoué Valentin Rongier sur la chaîne cryptée. On aurait aimé gagner pour lui, lui faire ce cadeau. On s'est battus comme des chiens, à son image, c'était le minium qu'on pouvait faire. Ce match était uniquement pour lui, c'est pour ça qu'on est déçus de ne pas avoir gagné."

Les Nantais n'ont cependant pas à rougir de leur prestation. Ils ont joué avec dignité. Et ont su relever la tête dans cette soirée où certains joueurs, tout comme Vahid Halilhodzic, n'ont pu contenir leur émotion. "C'est le match le plus difficile que j'ai eu à préparer de ma carrière. C'était terrible, a d'ailleurs reconnu l'entraineur nantais, qui a versé quelques larmes. Mais je suis fier de mes joueurs, fier du soutien du public. Je veux féliciter les supporters et mes joueurs qui ont fait preuve d'une grande dignité." "Cela a dû être compliqué pour les Nantais. Déjà que ça a été compliqué pour nous avec ce contexte...", a glissé Loic Perrin, le capitaine stéphanois.

" Ce sera un peu plus facile pour mettre de côté ce deuil "

Ce retour à la compétition, les Nantais le redoutaient forcément. Mais ils l'attendaient aussi. Il fallait rejouer. Ce match peut ainsi être une étape supplémentaire pour se relever de ce drame. "Quand on reste soudés, quand on joue au foot, c'est là où on oublie le plus, a expliqué Rongier. Sinon, on y pense tout le temps quand on est chez nous. On est heureux quand on joue au football, même si cet événement nous a mis au fond. On essaye de se relever tous ensemble car la vie continue malgré tout."

S’il n’a pas caché son émotion tout au long de la soirée et avait encore des trémolos dans la voix devant la presse, Coach Vahid trace le même sillon. "J'avais peur, quand on a pris le but, que ça soit chaud pour les joueurs, mais ils ont su réagir. Ce sera un peu plus facile pour mettre de côté ce deuil, mais Emiliano (Sala) sera toujours gravé dans notre cœur, on n'oubliera jamais cette personne, c'était un garçon exceptionnel. Mais la vie continue, il faut maintenant travailler. Et j'espère que bientôt, en jouant, les garçons vont retrouver un petit peu le plaisir et le sourire à l'entraînement". Petit à petit, étape par étape, les Nantais vont essayer d'avancer. Ce match peut les y aider. Et ils savent que le battant Sala n'en attend pas moins d'eux.