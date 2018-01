Incroyable : Après un choc involontaire, Chapron assène un coup de pied à Diego Carlos et l'expulse

Improbable. Inattendu. Mais surtout totalement illogique. C’est la 90+1e minute à la Beaujoire. Le PSG mène déjà 0-1. Et s’offre un contre après une action nantaise. Kylian Mbappé part à fond les ballons et laisse les défenseurs nantais loin derrière lui. Tony Chapron, l’arbitre de la rencontre, suit l’action de loin. Diego Carlos, le défenseur nantais, le suit de près. L’arbitre croise sa course juste devant le Nantais et se fait accrocher, involontairement, par le défenseur.

Tony Chapron termine au sol. Le défenseur s’arrête et tente de s’expliquer auprès de lui. Avant qu’il ne puisse dire quoique ce soit, l’arbitre riposte par un coup de pied qui ressemble à une balayette. Les deux hommes s’expliquent. Et Chapron décide de sortir le carton jaune.

Problème, le défenseur est déjà averti et se retrouve donc expulsé. Pour avoir fait chuter involontairement l’arbitre… Et après avoir reçu un coup de pied…

Une situation surréaliste que même les acteurs du match n’ont pas compris. Au micro de Canal +, Valentin Rongier est revenu sur l’incident : "Je ne pense pas qu’il fasse exprès. L’arbitre se relève, met un coup à Diego, Nous on fait ça on va en commission et on prend dix matches direct". M. Chapron a assuré avoir glissé et ne pas avoir volontairement essayé de faire tomber Diego Carlos, selon des propos rapportés par les joueurs après le match. Une version que les images de télévision contredisent sans ambiguïté

Bruno Derrien, ancien arbitre, a évoqué sur Twitter son incompréhension.

Sur le plateau de l’Equipe, Saïd Ennjimi a évoqué un "geste incompréhensible". Un craquage en bonne et due forme sur lequel les autorités du football français pourraient bien se pencher. Au moins pour blanchir le pauvre défenseur nantais. Et pénaliser l’attitude inattendue et surréaliste d’un représentant du corps arbitral.