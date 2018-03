"J’aimerai toujours ce club" : Hatem Ben Arfa écrit un message d'adieu au PSG

Le 5 avril prochain, Hatem Ben Arfa fêtera un bien drôle d'anniversaire. Cela fera en effet un an tout juste qu'il n'aura plus porté le maillot parisien en match officiel, le dernier étant celui face à Avranches en quarts de finale de Coupe de France. Une éternité. Depuis, Ben Arfa prend son mal en patience, espérant une opportunité qu'il n'aura bien évidemment plus.

En attendant la fin de son contrat en juin prochain, le joueur de 31 ans continue de s'entraîner. Et à publier des messages décidément bien mystérieux. Mercredi soir, il a ainsi écrit sur son compte Instagram : "Toujours en préparation pour bientôt... on a assez patienté", le tout accompagné d'une photo de lui à l'entraînement du PSG. Une phrase qui laisse donc libre cours à de multiples interprétations... Libre dans quelques mois, Ben Arfa aurait notamment des touches du côté de la Turquie.

" Bientôt la fin de mon aventure au PSG "

Quelques heures après ce message, l'ancien joueur de l'OM et de l'OGC Nice en a écrit un nouveau sur son profil Instagram. Mais cette fois, c'était pour dire adieu au PSG. Et assuré que son amour pour le club de la capitale était intact. "Bientôt la fin de mon aventure au PSG, malgré des moments difficiles, je suis heureux d’avoir porté ce maillot", peut-on ainsi lire. "Je garderai de merveilleux souvenirs avec mes coéquipiers et à travers ce message, j’en profite pour remercier les nombreux soutiens... J’aimerai toujours ce club", conclut-il. L'amour triomphe toujours.