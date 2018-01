Jena-Louis Gasset : "Le principal responsable, c'est moi"

Peut-on dire que ce revers est désespérant ?

Jean-Louis Gasset : On ne va pas aller jusque-là. On a débuté l'année par deux victoires. Aujourd'hui, on a fait un non-match. On a fait des cadeaux, on n'a pas eu de révolte. C'est vrai que c'est difficile. Mais on savait qu'il faudrait beaucoup de temps pour remettre tout le monde dans le droit chemin. On va vite oublier ce match parce qu'il n'y a pas grand-chose de positif

La première période a surtout été catastrophique. Pourquoi tout le collectif a-t-il sombré ?

J-L.G : On a fait cadeau du match. On a encaissé deux buts en quinze minutes, deux buts de gamin. Mais je pense que le principal responsable de la défaite c'est moi. Je me suis trompé dans la composition d'équipe. Je pensais que j'allais amener du sang frais. Avec la répétition des matches, certains joueurs ne peuvent pas jouer tous les trois jours pendant quinze jours. Je me suis dit que j'allais faire tourner sur le match du milieu de semaine et je pense que je me suis trompé. J'ai très, très mal réfléchi. Il aurait fallu que je réfléchisse autrement. Parfois vous avez de bonnes idées, vous faites de bonnes équipes mais des fois vous en faites de mauvaises avec de mauvais changements. Aujourd'hui, dans la composition d'équipe de départ, j'ai été très mauvais. Je pensais que je pouvais faire ce turn-over sans affaiblir l'équipe. Mais je me suis rendu compte que sans les joueurs majeurs, Saint-Etienne est beaucoup plus faible et surtout manque de caractère, de révolte. Quand les matches seront moins rapprochés, je me poserais peut-être moins de questions

Qu'avez-vous pensé de la prestation de Yann M'Vila ?

J-L.G : Pour un premier match et pour soixante minutes, c'était mon idée de le faire jouer à peu près ce temps, il n'a pas perdu beaucoup de ballon. Je l'ai trouvé en jambes et c'est une des petites éclaircies de la soirée