L'OGC Nice et Lucien Favre négocient une séparation à l'amiable

Comme toutes les histoires ont une fin, celle entre Lucien Favre et l'OGC Nice ne devrait pas échapper à la règle. Arrivé en mai 2016 chez les Aiglons, l'entraîneur suisse, comme dans l'air depuis maintenant quelques temps, prépare doucement (mais sûrement) ses valises. Selon France Football, un divorce à l'amiable est en effet actuellement à l'étude entre les deux parties. Si tout se passe comme prévu, il sera prononcé et acté en fin de saison.

Retour vers le passé pour Favre ?

Sous contrat jusqu'en 2019, Favre ne devrait donc pas aller au bout de son bail. Selon l'hebdomadaire, cette séparation passerait par le rachat de son ultime année de contrat, soit 3 millions d'euros environ. En attendant de régler cette question, l'état-major niçois a dressé une short-list pour l'éventuelle succession du Vaudois. Les noms de Jocelyn Gourvennec, Willy Sagnol, Christophe Galtier et Antoine Kombouaré sont ainsi évoqués.

Et du côté de Favre ? Sans surprise, il devrait faire son retour en Budensliga. Passé par le Hertha Berlin et le Borussia Mönchengladbach, l'entraîneur suisse serait notamment pisté par le Borussia Dortmund, qui ne compte pas prolonger l'aventure avec Peter Stöger. Mais pas seulement, puisque France Football parle également d'un intérêt du... Bayern Munich. A la recherche du successeur de Jupp Heynckes, le club bavarois n'écarterait donc pas une possible arrivée de Favre, dont la cote est visiblement intacte en Allemagne. Un départ en Arabie Saoudite est en tout cas à écarter, comme l'avait récemment annoncé son agent.