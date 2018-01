Sans une grande maîtrise, l'OM a su enchaîner

Strasbourg a tenu la dragée haute à l’OM mais n’a pas pu enrayer la belle série des Olympiens. Réduits au silence pendant plus d’une heure, la faute à une défense très agressive du Racing, les hommes du Rudi Garcia ont fini par débloquer la situation dans le dernier quart d’heure (2-0). Clinton Njie a délivré le Vélodrome (1-0, 79e) et Dimitri Payet a doublé l’addition dans les dernières minutes (2-0, 87e), alors que les Alsaciens tentaient le tout pour le tout pour revenir (87e). Une victoire qui permet à Marseille de prendre provisoirement la deuxième place et de mettre la pression sur Lyon et Monaco, qui jouent dans la foulée.

Plus d'infos à suivre...