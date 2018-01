Au diesel, l'OM enchaîne encore

Marseille n'en finit plus de gagner ! Trois jours après leur succès à domicile face à Strasbourg (2-0), les Olympiens se sont imposés sur le même score sur la pelouse de Caen ce vendredi soir en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Il s'agit du cinquième succès consécutif toutes compétitions confondues des joueurs de Rudi Garcia, le quatrième d'affilée en championnat. Les Phocéens n'ont ainsi connu que la victoire en 2018 et prennent provisoirement seuls la place de dauphin du PSG avec 47 points, leur meilleur total après 22 journées depuis 1999 !

Et dès les premières minutes de la rencontre, les Olympiens ont fait sentir à leurs adversaires leur supériorité technique. Rayonnant dans l'entrejeu comme à son habitude, Luiz Gustavo a donné le tempo à ses coéquipiers qui ont monopolisé le ballon (57 % de possession sur l'ensemble de la partie). Mais sur une pelouse dans un état plus que douteux, le jeu olympien a manqué de vitesse en première période. Une seule réelle occasion à signaler : un coup de tête au-dessus de Clinton Njie, seul aux six mètres, sur un centre légèrement trop haut de Dimitri Payet (34e).

Un 10e but pour Thauvin

Bien organisés en défense, les Caennais ont de leur côté eu toutes les peines du monde à se montrer menaçants. Mis à part un but logiquement refusé à Ivan Santini pour hors-jeu (19e), les joueurs de Patrice Garande ont passé les 45 premières minutes regroupés dans leur moitié de terrain. A la reprise, la physionomie n'a pas changé. Et sur une faute plus qu'évitable de Vincent Bessat sur Bouna Sarr, à l'angle de la surface normande, l'Olympique de Marseille a obtenu un penalty fondamental. Le capitaine phocéen Dimitri Payet ne s'est alors pas fait prier pour transformer la sentence en prenant à contre-pied Rémy Vercoutre sur un tir croisé du droit (1-0, 55e).

Une fois la partie débloquée, les Marseillais ont multiplié les situations dangereuses à l'image d'un duel perdu par Clinton Njie (62e) face au portier caennais. Et Florian Thauvin, d'une frappe enroulée du gauche en lucarne dont il a le secret, a scellé la victoire des siens (74e, 2-0). Avec ce 10e but en championnat, agrémenté de 9 passes décisives, l'attaquant phocéen s'affirme de match en match comme l'homme clé de l'Olympique de Marseille. Grâce à ce succès, Rudi Garcia et ses joueurs peuvent attendre sereinement les performances de Monaco et Lyon ce weekend. Avec deux points d'avance sur les Rhodaniens et avant le choc Lyon-PSG de ce dimanche, ils peuvent espérer conserver leur 2e place à l'issue de cette 22e journée.