La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Selon L'Equipe, la LFP en a marre de Goal Control, la société qui s'occupe depuis 2015 en France de la goal-line technology. Le 19 décembre dernier, après le couac du dispositif durant la rencontre de Ligue 1 entre Troyes et Amiens, la LFP avait rencontré les représentants de la société allemande, avant de publier un communiqué très clair.

"La LFP a clairement informé la société Goal Control de la possibilité de résilier son contrat à la fin de la saison 2017/2018 en cas de non amélioration du système sur la deuxième partie du championnat", prévenait ainsi l'instance française, en écho aussi à de nombreux autres bugs constatés depuis l'exercice 2016-2017. Utilisée aussi pour la première fois cette semaine en Coupe de la Ligue, la goal-line a encore été défaillante, comme mercredi soir à Angers, où l'arbitre a finalement décidé de s'en passer en deuxième mi-temps, ou à Amiens, sur le but d'Adrien Rabiot.

Goal Control remplacé par Hawk-Eye ?

De nouveaux incidents qui font tâche, surtout que la LFP avait décidé de tester cette semaine l'assistance vidéo à l'arbitrage pour la première fois lors de matches entre clubs de Ligue 1. Selon L'Equipe, la LFP s'apprête donc à dénoncer son contrat qui la lie avec Goal Control jusqu'en 2019 et une décision devrait rapidement être prise.

Est-ce que cela signifie pour autant la mort de la goal-line en France ? Non, puisque d'autres sociétés, comme Hawk-Eye (le leader du marché), existent et sont reconnues par la FIFA. La société britannique Hawk-Eye s'occupe d'ailleurs de la goal-line en Premier League, en Serie A et en Bundesliga et avait été à l'action lors du récent Euro en France.

"On a favorisé GoalControl, notamment parce qu'ils nous proposaient un prix (2 millions par an) plus intéressant", reconnaissait volontiers le mois dernier dans L'Equipe Frédéric Thiriez, président de la LFP en 2015 quand le choix s'était porté sur Goal Control plutôt que Hawk-Eye. Trois ans après, la LFP a visiblement réalisé qu'elle s'était trompée.