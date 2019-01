Larmes, chants et applaudissements : la Beaujoire a beaucoup pensé à Sala

Des larmes ont coulé. Des images resteront. Le Stade de la Beaujoire et tout le peuple nantais ont rendu le plus beau des hommages à leur ancien joueur, qui a marqué les cœurs sur les bords de la Loire. Supporters, joueurs, adversaires, dirigeants : tous les acteurs présents se sont mis au diapason de l'événement pour cette soirée solennelle.

Avant le match, l'atmosphère était lourde. Tout le stade n'avait qu'Emiliano Sala en tête. Les supporters ont scandé le nom de leur ancien numéro 9 pendant de longues minutes. Des fans de Cardiff qui ont tenu à venir pour apporter leur soutien ont, eux, déployé une longue banderole qui avait déjà été aperçue la veille lors du match du club gallois contre Arsenal ("On ne t'a jamais vu jouer et jamais vu marquer, Emiliano notre beau Bluebird nous t'aimerons pour toujours"). Durant l'échauffement, les joueurs nantais ont porté un tee-shirt avec un message fort pour leur ancien coéquipier, si apprécié dans le groupe : "On t'aime Emi".

Le match arrêté à la 9e minute

Alors que les pleurs ont été nombreux dans les travées de l'enceinte nantaise, à l'image de Yacine Bammou, proche de l'Argentin qui a rejoint Caen l'été dernier, l'émotion était déjà forte. Mais elle a atteint son paroxysme juste avant le coup d'envoi. Dans les tribunes déjà où une photo géante de l'avant-centre argentin, auteur de 42 buts en deux saisons et demie à Nantes, dans une posture de battant qui décrit si bien son tempérament de guerrier, a été dépliée devant la Brigade Loire, le kop nantais dont Sala était devenu plus qu'une idole. Les lettres de son nom et son numéro 9 ont été affichés dans les autres tribunes et un grand portrait de lui a été déployé dans le rond central.

Et sur la pelouse, il n'a pas été évident de penser au football non plus. Quelques minutes après leur entrée et avant de se lancer pour ce match à part, les joueurs du FC Nantes, dont tous les maillots étaient floqués au nom de Sala, se sont ainsi réunis en rond pour se remobiliser. Enfin à la 9e minute, le jeu s'est arrêté pour un dernier hommage officiel, de longs applaudissements des joueurs des deux équipes, des arbitres, de tout le football pour un de ces dignes serviteurs. Vahid Halilhodzic a alors eu du mal à contenir son émotion sur le banc. Nantes ne pouvait pas réserver un plus bel hommage à son ancien buteur. Cette soirée va rester dans les mémoires, comme Sala dans les cœurs nantais.