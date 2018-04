Le LOSC s'en sort bien, le PSG et l'OM sanctionnés

Un match à huis-clos ferme, déjà purgé contre Amiens, et un autre avec sursis: c'est la sanction dont a écopé le Lille jeudi à la suite de l'envahissement de son terrain début mars par ses supporters, qui s'en étaient pris à ses propres joueurs. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), décisionnaire en la matière, a simplement indiqué dans son communiqué: "après instruction du dossier, la Commission a décidé de sanctionner le LOSC d'un match à huis clos ferme + d'un match à huis clos avec sursis". Le huis-clos ferme a été purgé à l'occasion de la défaite contre Amiens le 1er avril (0-1).

Le club nordiste, en perdition en championnat dont il occupe l'avant-dernière place, évite ainsi une sanction trop lourde. Après avoir été frappé d'un huis-clos total, le club avait déploré une sanction d'une "extrême sévérité" alors que ne figurait "pas d'antécédents d'incidents de ce genre" dans son dossier. Après un piètre 1-1, le 10 mars face à Montpellier, une centaine de personnes avaient envahi la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour aller prendre à partie les joueurs nordistes. Certains avaient été victimes de coups, de pied notamment. Dix supporters du LOSC, âgés de 20 à 38 ans, seront jugés le 12 juin par le tribunal correctionnel de Lille.

Le Losc connaît une saison terrible. Racheté en début d'année 2017 par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez, il a abandonné depuis bien longtemps ses rêves d'Europe et lutte -péniblement- pour se maintenir en L1. Et sa situation financière a été jugée tellement inquiétante par la DNCG, le gendarme financier du foot français, que le club a été interdit de recruter cet hiver. Il a même, selon le quotidien L'Equipe, été rétrogradé à titre conservatoire en L2 par l'instance.

Le PSG et l'OM sanctionnés

Un match de suspension pour le bas de la tribune Auteuil au Parc des Princes, un match de suspension pour une partie des virages Nord et Sud du Vélodrome: les débordements de supporters du Paris SG et de Marseille ont été sanctionnés jeudi par la commission de discipline de la LFP. Pour le PSG, dont le prochain match à domicile est la réception de Monaco, ce sont l'"usage d'engins pyrotechniques" et le "déploiement d'une banderole injurieuse" lors de la réception de Marseille le 25 février en championnat qui ont été sanctionnés.

L'ambiance au Parc des Princes face au Real MadridGetty Images

"La Commission décide de prononcer la fermeture partielle de la tribune basse Auteuil", celle qu'occupent depuis octobre 2016 les supporters ultras du PSG rassemblés dans le Collectif ultras Paris (CUP), "pour un match par révocation du sursis", annonce la LFP dans son communiqué. Concernant l'OM, c'est l'usage d'engins pyrotechniques lors de la réception de Bordeaux, le 18 février, qui est sanctionné par "la fermeture du Virage Sud bas et du Virage Nord haut du Stade Orange Vélodrome pour un match ferme par révocation du sursis", face à Montpellier dimanche, a précisé la LFP à l'AFP.

En raison de l'usage "de nombreux engins pyrotechniques" lors d'un déplacement de l'OM à Dijon le 31 mars dernier, la commission de discipline a enfin décidé de fermer la tribune visiteur des matches de l'OM à l'extérieur "pour trois matches, dont deux avec sursis", indique la LFP dans son communiqué. Les deux places fortes du foot français ne sont pas les seules à être sanctionnées à la suite de débordements de leurs supporters: en raison de l'envahissement du terrain par des supporters du Havre lors de la réception de Quevilly Rouen Métropole le 30 mars, en Ligue 2, le stade Océane du Havre est frappé d'un huis clos total à titre conservatoire, le temps que la commission instruise le dossier.

LIGUE 1

Trois matches de suspension dont un avec sursis: Abdallah Nour (Strasbourg)

Deux matches de suspension dont un avec sursis: Cédric Yambéré (Dijon)

Un match ferme: Vahid Selimovic (FC Metz)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis (la sanction prend effet à partir du mardi 10 avril): Frédéric Guilbert (SM Caen), Lucas Ocampos (Marseille)

31e journée: Dijon - Marseille du 31 mars: exclusion de Laurent Weber, entraîneur des gardiens du Dijon FCO. Deux matches ferme de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles.

LIGUE 2

Un match ferme: Julien Masson (Valenciennes)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis (la sanction prend effet à partir du mardi 10 avril): Anthony Marin (AC Ajaccio), Yann Boe Kane (AC Ajaccio), Nicolas Saint Ruf (Bourg en Bresse), Damien Perquis (Gazélec Ajaccio), Ousseynou Ba (Gazélec Ajaccio), David Gomis (Gazélec Ajaccio), Cyrille Bayala (RC Lens), Abou Ba (AS Nancy Lorraine), Mayoro Ndoye (Tours FC)

31e journée: Le Havre - Quevilly Rouen Métropole du 30 mars. Comportement des supporters du Havre: envahissement du terrain au coup de sifflet final. En raison de la nature et de la gravité des faits, la Commission décide de mettre le dossier en instruction. A titre conservatoire, la Commission décide de prononcer un huis clos total du Stade Océane pendant la durée de l'instruction.

A noter que le 29 mars, la commission de discipline de la LFP avait prononcé deux matches de suspension dont un avec sursis concernant Sébastien Roudet, joueur de Valenciennes (L2), en raison de son comportement face au Paris FC le 16 mars pour la 30e journée.