Le Paris Saint-Germain a besoin de dégraisser, mais gare à ne pas se mettre en danger

60 à 70 millions. C'est ce qu'il manquerait au PSG pour rentrer dans les clous du fair-play financier d'ici la fin de la saison. Après son été où le club de la capitale a dépensé sans compter pour s'offrir Neymar (222 millions) et Kylian Mbappé (180 millions réglés à la fin de la saison), les Parisiens vont devoir vendre. Présenté en novembre, pour rassurer l'UEFA, le plan du PSG est clair : Paris veut vendre au moins deux joueurs cet hiver.

Vendre sans se mettre en danger

Si les noms de Lucas Moura et Angel Di Maria sont ceux qui reviennent le plus souvent dans la colonne des départs, le PSG va devoir faire attention de ne pas trop dégraisser son effectif, sous peine de se mettre en danger pour sa deuxième partie de saison. Encore engagés dans quatre compétitions (L1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Ligue des champions), Paris aura besoin d'un groupe élargi d'une grosse vingtaine de joueurs pour mener à bien ses objectifs.

Javier Pastore félicite Angel Di Maria lors de la victoire du PSG à Strasbourg (2-4)Getty Images

Si en championnat, l'avance du club de la capitale à la trêve (+9 points sur l'AS Monaco) lui donne un matelas confortable, c'est surtout avec l’enchaînement des matches, sur la scène européenne notamment, et à cause des éventuelles blessures qui pourraient survenir, que les Parisiens vont avoir besoin de toutes leurs forces vives. Si vendre des joueurs comme Lucas, Ben Arfa ou bien Pastore ne devraient pas poser trop de problème à Unai Emery, en perdre d'autres comme Di Maria, Draxler, Kurzawa ou même Trapp, pourrait vite devenir problématique pour le coach espagnol.

Au-delà de 2 départs, les Parisiens se mettront en difficulté

Avec 6 matchs pour seulement 79 petites minutes de jeu depuis le début de la saison, Lucas semble être le plus proche d'un départ. Le Brésilien n'entre clairement pas dans les plans d'Emery. Un départ rapporterait probablement entre 20 et 30 millions d'euros au PSG. Si un transfert en Chine semble avoir été écarté par le joueur, les dirigeants parisiens vont devoir trouver une autre porte de sortie à leur numéro 7. Un départ de Pastore, qui a disputé 17 bouts de matchs pour 962 minutes cette saison pourrait également faire rentrer quelques dizaines de millions d'euros dans les caisses parisiennes. L'Inter, un temps intéressé par l'Argentin, ne semble pas avoir les moyens de s'offrir ses services. Ben Arfa, qui a de grandes chances de rester au club jusqu'à la fin de saison, ne devait rien rapporter rien au PSG. Il aurait même réclamé 10 millions au PSG pour partir cet hiver ...

En dehors de ces trois joueurs, les autres pistes de départ semblent plus problématiques. Draxler et Di Maria, deux des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif parisien pourraient être amenés à quitter la ville lumière en cas d'offre conséquente les concernant. L'Allemand de 24 ans intéresse notamment le Bayern, Arsenal et Manchester City. Mais avec respectivement 23 et 18 matchs disputés depuis le début de la saison, les deux joueurs font partie intégrante de la rotation d'Unai Emery. Leur départ enlèverait une option à l’entraîneur parisien. D'autant qu'ils sont capables d'évoluer aussi bien au milieu qu'en attaque, sur l'un des côtés.

Julian Draxler (PSG) contre le Bayern Munich le 5 décembre 2017Getty Images

Enfin, Kevin Trapp et Layvin Kurzawa ont aussi vu ces dernières semaines leur nom associé à des rumeurs de départ durant le mercato d'hiver. Voir le gardien numéro 2 et/ou l'arrière gauche numéro 1 partir cet hiver serait une stratégie sportive difficilement compréhensible pour un club visant le titre européen cette année. Ces départs entraîneraient probablement des arrivées. Ce qui serait donc contreproductif, à moins d'engager de nouvelles dépenses. Vendre un ou deux joueurs d'ici fin janvier pourrait permettre au PSG de se rapprocher des exigences du fair-play financier. Au-delà de deux départs, les Parisiens se mettraient en difficultés pour la fin de leur saison.

La mission des dirigeants parisiens s'annonce compliquée. Ils devront, d'ici au 31 janvier prochain, jongler entre l'obligation de vendre et celle de conserver un effectif quantitativement et qualitativement en adéquation avec les objectifs du club de la capitale. Une chose est sûre : d'ici au 31 janvier, il y aura du mouvement dans l'effectif du PSG.