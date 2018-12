Le préfet demande le report du match Nantes-Montpellier prévu samedi

Nantes-Montpellier est menacé. "Le préfet a demandé à la Ligue de football professionnel le report du match", a indiqué la préfecture des Pays de la Loire dans un communiqué, alors qu'un match de l'Euro féminin de handball, organisé à Nantes entre la France et la Suède, avait déjà été reporté le week-end dernier pour les mêmes raisons. Le duel France-Suède avait été décalé de samedi à dimanche, de même qu'un match Russie-Serbie qui s'est lui aussi tenu avec une journée de retard au parc des expositions de Nantes, un des sites du tournoi européen situé tout proche du stade de la Beaujoire.

A Nantes, près de 3000 personnes, dont une grande partie portaient des gilets jaunes, ont défilé dans le centre-ville samedi. Treize personnes ont été interpellées tandis que cinq policiers et trois manifestants ont été blessés lors de cette manifestation. De nombreuses autres villes en France ont été concernées par la mobilisation des "gilets jaunes" samedi dernier, ce qui avait conduit les autorités préfectorales à demander le report de six matches de la 17e journée de Ligue 1. Ces rencontres ont été reportées aux 15 et 16 janvier 2019.