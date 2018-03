Le PSG champion contre Monaco ? C'est possible

Pour digérer le nouveau couac en Ligue des champions contre le Real Madrid, le PSG se doit de rafler tous les titres nationaux. A savoir le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. C'est très bien parti pour le premier objectif après une neuvième victoire consécutive en L1, ce dimanche, sur la pelouse de Nice (1-2). Ces trois points permettent au club parisien de compter 83 points après 31 journées, un record. Et surtout de pouvoir commencer à tabler sur un sacre officiel.

Le titre enfin officialisé au Parc ?

Monaco est deuxième avec 17 points de retard et un match de retard à disputer contre Rennes le 4 avril en Bretagne. Une passation de pouvoir pourrait avoir lieu au Parc des Princes le 15 avril lors du match entre les deux équipes. Pour cela, il faudrait que l'ASM perde ses deux prochains matches, contre Rennes, donc, et Nantes alors que le champion de France en titre n'a plus perdu depuis 15 rencontres en L1 et est invaincu depuis le 29 novembre dernier. Afin que le Paris Saint-Germain soit susceptible d'être couronné au Parc pour la première fois sous QSI, il aura besoin d'avoir plus de quinze unités d'avance au coup de sifflet final, soit le nombre de points en jeu sur les cinq dernières journées.

Mais une combinaison de résultats pourrait sceller le championnat sans que les partenaires de Kylian Mbappé n'aient à officialiser un cinquième titre en sept ans contre Monaco. Deux défaites de Radamel Falcao and Co contre Rennes puis Nantes (le 7 avril à 17h), couplées à une victoire francilienne face à Saint-Etienne (le 6 avril à 20h45), donneraient 20 unités d'avance aux Parisiens sur leur dauphin. Un écart de points irrémédiable.

Si le club de la Principauté venait à prendre six points lors des deux prochaines rencontres, le sacre parisien serait de facto retardé. Une chose est certaine : il reste sept matches à disputer pour le PSG et huit pour l'ASM, soit respectivement 21 et 24 points à prendre. La dynamique des deux équipes laisse augurer que Parisiens et Monégasques devraient faire le plein ou presque d'ici mai. Dans ce cas, une victoire sur l'ASM acterait officiellement le titre pour les joueurs d'Unai Emery qui auront une motivation supplémentaire. Ils sont aussi à la chasse de différents records (nombre de points, de victoire, de buts marqués, différence de buts, …) pour définitivement mettre la main sur leur septième championnat de France et rendre cette saison historique.