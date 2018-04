Leonardo Jardim sur le départ de Monaco, Maurizio Sarri pour le remplacer ?

Celle-là, personne ne l'avait vu venir. Ce jeudi, le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour par la défaite de l'AS Roma à Barcelone (4-1), en quart de finale aller de la Ligue des champions. Mais la gazette italienne balance surtout cette info mercato : l'AS Monaco voudrait recruter Maurizio Sarri cet été et serait disposée à offrir 6 millions d'euros par an au tacticien du Napoli !

Surprenant à première vue puisque l'AS Monaco n'a pas à se plaindre de Leonardo Jardim, encore sous contrat jusqu'en 2020. Si le Portugais a récemment été associé au PSG, une rumeur qu'il a lui-même démentie, son nom n'a pas spécialement animé la rubrique mercato ces dernières semaines. Cependant, son titre de champion de France acquis l'an dernier, ainsi que sa demi-finale de C1, l'ont inéluctablement fait changer de dimension sur la scène européenne.

Monaco proposerait à Sarri de quadrupler son salaire

Et comme plusieurs bancs de grands clubs pourraient se libérer cet été, on pense notamment à ceux d'Arsenal, de Chelsea et du Bayern Munich, il n'est pas à exclure que le Portugais puisse être courtisé et que l'AS Monaco décide donc d'anticiper. S'il ne s'agit-là que d'une hypothèse, le Corriere dello Sport croit en tout cas savoir que le club princier est prêt à offrir un pont d'or à Maurizio Sarri, respecté en Italie pour sa philosophie de jeu et à la lutte avec la Juventus pour un titre qui fuit son club depuis 28 ans.

Surtout que depuis plusieurs semaines maintenant, la question de l'avenir de l'entraîneur italien se pose. Son contrat expire en 2020 et il n'a toujours pas prolongé, préférant se concentrer sur la fin de saison et la quête du Scudetto avant de prendre une décision. Le Corriere rappelle d'ailleurs qu'Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, n'a aucune intention de le laisser filer et espère bien lui faire signer un nouveau bail jusqu'en 2021, avec un nouveau salaire de 3 millions d'euros par an (contre 1,5 million annuel actuellement).

Une offre donc deux fois supérieure à ses émoluments actuels; mais deux fois inférieure aussi à celle que lui proposerait l'AS Monaco. Reste à savoir si cette offre monégasque est réelle ou s'il ne s'agit que d'un simple jeu de poker menteur destiné à mettre la pression sur les dirigeants napolitains. Dans l'idée, si Monaco venait à perdre Jardim cet été, récupérer Sarri serait en tout cas un sacré coup. Ce dernier disposerait d'ailleurs selon la presse italienne d'une clause libératoire de 8 millions d'euros, valable jusqu'au 31 mai. D'où l'intérêt pour Monaco de prendre les devants dès maintenant ?