Ligue 1 - 21e journée - Saint-Etienne : M'Vila titulaire à Metz

Alors que le prêt de Paul-Georges Ntep a été officialisé ce mercredi par l'AS Saint-Etienne, c'est une autre recrue hivernale qui démarre dans le onze des Verts ce mercredi soir. Yann M'Vila, arrivé du Rubin Kazan ces derniers jours, a été titularisé par Jean-Louis Gasset pour cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1 face à Metz. Il accompagnera Bryan Dabo et Assane Diousse dans l'entrejeu des Foréziens, alors que le trio d'attaque est composé de Romain Hamouma, Rémy Cabella et Jonathan Bamba. Robert Béric, buteur ce weekend, démarre sur le banc.