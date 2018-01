Ligue 1 - La tempête contraint Bordeaux d'arrêter son stage sur l'Île de Ré

"Compte tenu d'un arrêté émis tardivement ce (mardi) matin par les services municipaux de Saint-Martin-de-Ré, et sans en avoir été au préalable informée, l'équipe professionnelle de Bordeaux est contrainte et forcée de rentrer au Haillan afin d'avoir de bonnes conditions de travail en cette période de préparation", a indiqué le club dans un communiqué.

Cet arrêté, interdisant l'utilisation des stades de Saint-Martin-de-Ré, a été pris suite aux fortes pluies accompagnant la tempête Carmen qui se sont abattues sur l'île de Charente-Maritime ces dernières heures et qui ont rendu leurs terrains d'entraînement impraticables.

Les Girondins ont prévu de rentrer sur Bordeaux mardi après-midi et se retrouveront mercredi au Haillan pour une double séance (à 10h puis à 16h à huis clos).

Hormis le latéral gauche allemand Diego Contento, grippé lors de la reprise, qui reprendra l'entraînement jeudi, et le défenseur brésilien Pablo, dont le prêt aux Corinthians s'est achevé ce 31 décembre, et qui doit réintégrer l'effectif vendredi, tous les joueurs non blessés étaient présents lors de ce stage.

L'attaquant Alexandre Mendy, opéré d'un genou le jeudi 21 décembre, doit débuter sa rééducation au CERS de Saint-Raphaël.

Bordeaux retrouvera la compétition dimanche à Granville (N2) à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France.