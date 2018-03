Ligue 1 : Pourquoi l'Olympique Lyonnais n'y arrive pas contre les "petits" ?

L'Olympique Lyonnais accueille ce dimanche Toulouse au Groupama Stadium. L'occasion pour les hommes de Genesio de confirmer leur bon résultat obtenu contre l'Olympique de Marseille juste avant la trêve hivernale. Grâce à ce succès acquis à domicile (3-2), les Lyonnais sont revenus à deux petits points de l'OM, à huit journées de la fin.

Mais contre des équipes mal classées, l'OL a du mal cette saison. Pourquoi l'OL n'y arrive-t-elle pas contre les équipes prétendues plus faible de notre championnat ? Quel problème rencontre les Rhodaniens fassent à ce genre d'équipes ? Tentative de réponse.

L'OL n'aime pas faire le jeu

Cette saison, l'Olympique Lyonnais n'aime pas faire le jeu. Malgré une possession moyenne de 55% en Ligue 1 (plutôt classique pour une équipe amenée à jouer les premiers rôles), l'équipe de Bruno Genesio a du mal à prendre le jeu à son compte. Surtout quand elle fait face à un bloc équipe assez bas sur le terrain. "Le constat c'est qu'on a eu des difficultés face à des équipes mal classées. Je pense qu'on peut faire mieux face à des blocs bas" expliquait Bruno Genesio il y a quelques semaines en conférence de presse.

Le bilan lyonnais à domicile contre des équipes en dehors du Top 5 de L1 n'est pas bon. Avec 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites en 10 matchs, l'OL a pris seulement 14 points sur 30 possibles. A contrario, contre le trio PSG-Monaco-Marseille, l'OL a remporté 12 points sur 18 possibles cette saison en Ligue 1 (4 victoires, 2 défaites).

Mariano Diaz avec Memphis Depay - Lyon 2017Getty Images

Les équipes plus faibles, comme Toulouse que Lyon accueille ce dimanche, proposent généralement à l'OL un bloc équipe très bas et laissent aux coéquipiers d'Anthony Lopes le soin de faire le jeu. Avec des joueurs comme Memphis et Traoré sur les côtés ou encore Mariano dans l'axe de l'attaque, les Rhodaniens préfèrent bien souvent évoluer en contre.

Même lors de la victoire lyonnaise contre le PSG le 21 janvier dernier, après l'expulsion de Dani Alves (57e), les Lyonnais ne sont jamais parvenus à garder le ballon et à faire le jeu, devant leur public et en supériorité numérique. Combiner, redoubler, jouer dans les petits espaces : l'OL a que trop rarement réussi à le faire cette saison. Les plus belles victoires des Lyonnais ont été décrochées grâce à des exploits individuels. Non grâce à la qualité du jeu lyonnais.

Un manque d'application et d'envie

Le football de haut niveau est aussi une question d'envie. Avoir la meilleure équipe sur le papier ne suffit pas. Et cet OL version 2017/2018 l'a démontré à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Capable de sortir des matchs de costauds contre des adversaires de standing européen, sur un match, les hommes de Genesio peuvent renverser n'importe quelle équipe de notre championnat. Ils ont les joueurs pour et la qualité de leur effectif n'est plus à démontrer.

Bruno Genesio lors du match de Ligue Europa entre Lyon et l'Atalanta BergameGetty Images

Mais quand l'adversité se fait moins pressante, les Lyonnais sont trop souvent passés à travers. Dernier exemple en date, ce match de Ligue Europa où les Gones ont totalement sombré, à domicile, contre une équipe du CSKA loin de faire partie des cadors européens. Après avoir ramené une victoire 1-0 de Moscou, l'OL avait pourtant toutes les cartes en main pour s'assurer, dans son Groupama Stadium, une qualification pour les quarts de finale de la compétition.

" Un comportement scandaleux "

C'était sans compter sur un relâchement que même le coach lyonnais a pointé du doigt à l'issue de la rencontre : "On a eu ce soir un comportement scandaleux et honteux. Ce n'est pas un comportement digne d'un match de Coupe d'Europe" avait réagi Bruno Genesio après l'élimination de son équipe. Et comme pour balayer d'un revers de main l'excuse "jeunesse de son effectif" que certains pourraient utiliser pour expliquer ces passages à vide trop régulier, Bruno Genesio avait pris les devants en passant un message clair à ses joueurs : "Quand on est jeune, on doit avoir de l'envie et de l'agressivité".

Un manque de régularité sur l'ensemble de la saison

Cette saison en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a réussi à enchaîner au moins trois victoires à seulement deux reprises. C'était au cœur du mois d'octobre et en décembre dernier, juste avant la trêve hivernale. Depuis les résultats de l'OL font le yo-yo. Sur les 15 derniers matchs, les Gones ont décroché 7 victoires pour 3 nuls et 5 défaites. Pas suffisant pour accrocher actuellement une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Geronimo Poblete et Nabil Fekir lors de Lyon - Metz en Ligue 1 le 29 octobre 2017Getty Images

Si le club du président Aulas veut remonter sur le podium, il va devoir trouver des solutions contre les "petites" équipes de notre Ligue 1. Car dans ses huit derniers matchs de championnats, l'OL doit encore affronter les actuels 15e, 16e, 17e, 18e et 20e de L1. Un calendrier facile sur le papier. Mais dans les faits, l'OL a toutes les raisons de s'inquiéter.